CONNECTIVITÉ – La 5G, le futur des entreprises ?

Le réseau de la 5G a été installé à Madagascar depuis trois ans. Depuis ce temps, les promoteurs de cet outil à la pointe de la technologie n’ont pas cessé de vanter les mérites des apports en termes de connectivité et de débit, mais quid des retombées économiques de l’utilisation de la 5G ? La question semble vite répondue par les opérateurs du domaine du numérique qui qualifient cette initiative d’installer la 5G comme étant un grand bond en avant. « La 5G constitue un saut technologique majeur ouvrant la possibilité d’utilisation de nouveaux services très haut débit », indique-t-on. Un bilan à mi-chemin ou presque établi par Telma, précurseur de l’installation de cette nouvelle génération de réseau de télécommunications, ayant fait de Madagascar le premier pays à bénéficier de cette technologie en Afrique, l’année 2020. L’un des premiers avantages de la 5G consiste en la rapidité de l’échange des données, un temps considérable où l’on s’échange des millions d’informations en un temps record avec une précision chirurgicale. Un apport technologique de taille qui s’avère être d’une importance vitale dans plusieurs domaines, notamment dans la relance économique. « La 5G aura bientôt un impact positif palpable sur l’économie, surtout sur le pays. Elle est synonyme de renouveau et de relance pour le paysage entrepreneurial malgache », confie Patrick-Pisal Hamida, directeur générale de Telma, et lui d’ajouter que « Cette technologie va rapidement améliorer l’attractivité déjà existante de Madagascar dans l’optimisation du processus des affaires ». Ce qui est sûr, c’est que la 5G a un effet transformateur, dans la façon d’exercer quotidiennement les activités, mais aussi elle rend plus pratique l’échange de documents comme des fichiers volumineux qui, auparavant constituaient des tâches relativement chronophages.