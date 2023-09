COLLECTIF DES CANDIDATS – Suspension des pré-campagnes à partir de samedi

À l’occasion d’une réu­nion avec les émissaires des Nations unies dans les locaux du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) Andraharo, hier, tard dans l’après-midi, les candidats qui composent le collectif des onze ont fait une déclaration conjointe. Siteny Randrianasoloniaiko, leur porte-parole du jour, botte en touche lorsque la question de la tenue de l’évènement de vendredi lui a été posée, préférant déclarer que “la suspension des précampagnes pour tous les membres du collectif des candidats débutera samedi prochain”.

Les faits

De son côté, le candidat Jean Jacques Ratsietison, présent à la réunion, dénonce un traitement inégalitaire entre les candidats. Il dénonce, entre autres, le fait que le président sortant ait pu faire librement un rassemblement de grande envergure au Palais des sports, alors que le collectif attend toujours pour savoir s’il peut en faire autant ou non. « Nos représentants sont pourtant allés sur le lieu et apparemment, le Palais des sports est libre pour vendredi. Pourtant, on entend par un communiqué de Tafita, le gestionnaire du Palais des sports, que celui-ci n’est finalement pas libre, » lance le président du FMI malagasy. Pour rappel, lundi dernier, le collectif des onze candidats, représenté par Hery Rajaonarimampianina, Tahina Razafinjoelina, Andry Raobelina et Hajo Andrianainarivelo, a déposé une demande d’autorisation à la préfecture d’Antananarivo à Tsimbazaza pour pouvoir rassembler leurs partisans au Palais des sports Maha­masina ce vendredi. Ils ont alors expliqué que leurs représentants sont déjà informés avant de décider que le choix du vendredi est opportun puisque le Palais des sports est libre. Le lendemain, un communiqué de TAFITA annonce qu’aucun évènement au nom du collectif des candidats n’est enregistré pour le jour annoncé.