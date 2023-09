CINÉMA – Ary-Misa Rakotobe trace son chemin dans le film documentaire

Depuis 2016, Ary-Misa Rakotobe, âgé de 46 ans, s’est engagé sur une trajectoire passionnante dans le monde du film documentaire, laissant derrière lui des années de journalisme pour explorer de nouvelles formes d’expression artistique. Actuellement, il compte déjà trois films à son actif, tous axés sur la préservation de l’environnement et la vie des paysans malgaches. Le dernier de ses documentaires, sorti en juin, est en compétition au festival Ant’Sary Doc, marquant sa première participation à un concours de ce genre. « Taste of the sun », son dernier film documentaire, offre un regard poignant sur l’élevage caprin dans la région Androy, confronté à la sécheresse implacable. Ce film met en lumière les défis auxquels sont confrontés les agriculteurs et les éleveurs de la région, tout en explorant les solutions créatives face à la sécheresse. « C’est ma première expérience de participation à un concours et de projection de mon film dans un festival », déclare Ary-Misa Rakotobe. « Depuis longtemps, je m’intéresse à l’environnement et à sa protection. Depuis 2016, j’ai souhaité me consacrer au film documentaire. J’ai suivi des formations, car c’est un monde nouveau pour moi, même si j’ai déjà travaillé dans le domaine du journalisme. Le film documentaire offre une perspective différente et plus profonde », ajoute-t-il.

Nouvelle aventure

Après le succès de « Taste of the sun », Ary-Misa se prépare actuellement pour son quatrième film documentaire, qui portera sur l’immigration de la population d’Androy vers Ankarafan-tsika, Mahajanga. Ce nouveau projet explorera les défis et les opportunités auxquels sont confrontés les migrants dans leur quête d’une vie meilleure. Ary-Misa Rakotobe incarne une nouvelle génération de cinéastes engagés, qui utilisent le pouvoir du film documentaire pour sensibiliser le public aux enjeux environnementaux et sociaux qui touchent Madagascar. Son travail inspire et encourage d’autres à suivre ses pas dans cette voie fascinante de l’expression artistique et du plaidoyer.