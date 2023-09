APPROVISIONNEMENT – Pénurie d’eau en permanence à Tanà

Une pénurie d’eau depuis des mois. La ville d’Antana­narivo et ses périphéries continue de souffrir en approvisionnement d’eau. Même après d’innombrables de­mandes pour résoudre ce problème, aucune solution n’a été trouvée. Au contraire, la situation s’aggrave encore, mettant les usagers en colère. Dans certains quartiers, l’eau n’est réapprovisionnée que durant la nuit à près de 22 heures jusqu’à 5 heures du matin. Les consommateurs se plaignent de la fatigue de la journée, en plus de l’attente pour le réappro­visionnement d’eau, la nuit. « La journée est déjà très fatigante. Mais il faut se ravitailler en eau durant la nuit. Cela risque d’avoir un impact sur l’état de santé », se soucie Mickaël, un habitant d’Andoharanofotsy. L’eau dans quelques quartiers de cette partie ne coule du robinet que durant la nuit à partir de 20 heures. Certains consommateurs utilisent les réseaux sociaux pour se libérer en recherchant d’autres victimes pour créer une manifestation. Le problème s’aggrave puisque à part les endroits qui ont manqué d’eau depuis des mois, d’autres apparaissent encore. La pénurie d’eau se trouve du côté des « fokontany » d’Andoharanofotsy, Ankaraobato, Andraisoro, Ankadifotsy, Antaninandro, Ankatso et dans beaucoup d’autres endroits. Les abonnés du service de l’entreprise d’approvisionne­ment en électricité et eau (JIRAMA) sollicitent, entre autres, la mise en place des citernes pour approvisionner leurs quartiers. La JIRAMA évoque un problème d’électro-pompes. « Les travaux de réparation des machines « électro-pompes » à Mandroseza avancent », c’est ce que la JIRAMA annonce sur sa page facebook. Mais ces travaux de réparation de machines à savoir la machine N7 et N9 ne seront terminés que cette semaine.