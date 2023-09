ACCIDENT MORTEL – Un camion finit les quatre roues en l’air

Un passager indésirable a trouvé une mort dramatique dans l’accident d’un camion, survenu à Andranovelona Tsiroanomandidy, lundi. Le véhicule s’est renversé.

Derrière cet accident mortel, il y a eu une petite histoire qui fait froid dans le cœur. Le drame est arrivé lundi, vers 16 heures, sur la route d’Andranovelona-Soanierana, dans le district de Tsiroanomandidy. Un poids lourd, une Mercedes 1513, a terminé sa course hors de la chaussée, les quatre roues en l’air. La gendarmerie a déploré une perte en vie humaine. La victime, un homme, reste inconnue. Il a été aplati sous le camion. L’alerte sur l’accident a été donnée par un témoin oculaire. Deux hommes du poste avancé de la gendarmerie de Soanierana ont rapidement été envoyés sur place avec un médecin du Centre de santé de base, niveau II. Selon les informations glanées, le camion était parti d’Ambohitromby. Il transportait du paddy. Sur le trajet, un piéton (la victime) venant probablement d’Ambato-mainty Sud, d’après le chauffeur et les deux personnes avec lui, les a arrêtés. Il leur a demandé s’il pouvait monter avec eux. Le conducteur a refusé de l’embarquer. Mais il n’en est pas resté là, il a grimpé inaperçu à l’arrière.

Pris de panique

À s’en tenir au récit du chauffeur enregistré par les gendarmes, les freins ont lâché pendant qu’ils roulaient sur une pente. Pris de panique, son aide a quitté son siège et a sauté pour sauver sa propre vie. La Mercedes incontrôlable a fini par tomber sens dessus dessous. Elle a subi d’énormes dégâts. Le riz s’est déversé sur le sol. Le camionneur et l’autre individu à ses côtés ont été piégés à bord. Ils ne présentent toutefois aucune blessure apparente. Ils peuvent parler et sont hors de danger, suivant les observations du médecin. Seulement, l’homme au volant s’est plaint de douleurs au dos. Ils ont tous été surpris de découvrir sous le poids lourd la dépouille du quidam qu’ils venaient de rencontrer en chemin. Les gendarmes n’ont trouvé aucune pièce d’identité sur le défunt. Leurs collègues en service à Ambatomainty Sud ont été sollicités de se renseigner et d’aviser sa famille. Une enquête pour homicide involontaire a été ouverte.