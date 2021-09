Evènement – Le groupe ‘Zay s’apprête à illuminer la Gare Soarano

L’un des groupes phares des années 90, celui qui a bercé toute une génération du romantisme de chacune de ses chansons. Le groupe ‘Zay nous revient enfin pour un grand concert.

Un véritable plaisir aussi bien pour les yeux, que pour les oreilles. C’est tout un événement que le groupe ‘Zay nous peaufine actuellement pour lancer officiellement la célébration de ses 25 ans de scène. On ne le présente plus du tout, tellement il a marqué un public de tous horizons par la poésie de ses textes, à travers ces ballades romantiques intemporelles qui émeuvent et suscitent constamment un léger soupir de notre part également à chaque fois qu’on l’écoute. Porté par le charmant duo que forment Malala et Nary, ‘Zay symbolise à lui seul l’amour dans toute sa splendeur sur la scène musicale et culturelle malgache.

Voici déjà un quart de siècle maintenant qu’il nous enivre de la volupté de ses compositions, un quart de siècle qui se doit d’être célébré comme il se doit justement. Se faisant souvent rare sur les grandes scènes, tout en étant très actif en coulisses, ‘Zay entouré par la fine équipe d’Ivenco s’apprête ainsi à nous en mettre plein les mirettes ce 16 octobre à la Gare Soarano.

À 19h25 tapantes, c’est un concert inédit de sa part qu’il y proposera ainsi au public. « La Gare Soarano est un monument exceptionnel de la capitale où l’on a toujours souhaité se mettre en scène. Un cadre très symbolique pour nous, car il représente pour nous ce moment où l’on a embarqué pour ce long voyage musical, il y a de cela 25 ans maintenant » confie Nary.

Épopée mélodieuse

Le choix de la Gare Soarano n’est pas du tout anodin de la part du groupe donc. D’autant plus que ‘Zay s’y redécouvrira d’une manière plus qu’inédite à travers une scénographie haute en couleurs de la part d’Ivenco. Entre les effets de lumière et de pyrotechnie que les organisateur s proposeront pour l’occasion donc, la Gare Soarano brillera de mille feux, le tout sublimé par les mélodies du groupe lors de cette soirée du 16 octobre. Avec la Gare en fond de scène, le parking deviendra ainsi un espace convivial où le public pourra pleinement profiter du spectacle. Nary de rajouter « On se plaira à revisiter aux côtés de nos fans l’histoire du groupe depuis ses débuts jusqu’à aujourd’hui lors de ce concert ». Entre la nostalgie des débuts et les perspectives des années à venir donc, ‘Zay convie le public à entamer cette épopée mélodieuse en ode à ses 25 ans de carrière à ses côtés. Le duo Malala et Nary sera accompagné de Haingo et Tovo à la guitare, Harty à la basse, Nini à la batterie et Mamy au clavier. Qu’on se rassure cependant pour ceux qui souhaitent les retrouver sur une plus grande scène, une date est déjà convenue pour le début du mois de décembre pour le palais des Sports et de la Culture Mahamasina et un nouvel album est annoncé pour la fin de l’année 2022.