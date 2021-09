Education nationale – Près de mille enseignants à recruter

Objectif « agent de l’Etat». Quatre mille cent six enseignants ont répondu à l’appel à candidatures du 1 juillet 2021 du ministère de l’Éducation nationale. Ils passent un concours hier et ce jour dans le cadre du recrutement spécial. Parmi eux, mille soixante-quinze qualifiés seront recrutés définitivement. Ils travailleront pour des collèges et lycées publics, mais suivront d’abord une formation après cette étape. Le tout contribue à l’amélioration de qualité de l’éducation.

Les programmes du déroulement des examens ont bien été établis. Les milliers de candidats sont repartis dans vingt-huit centres régionaux de l’Institut national pédagogique ( CRINFP ) dans tout Madagascar. Outre la matière que chacun a choisi d’enseigner et pour laquelle il a été mis en épreuve, il fera également face à un test psychologique et à un entretien oral, d’après les informations reçues.

Pour le ministère de l’Education nationale, tout recrutement sera désormais validé à partir d’un concours. Celui au sein des CRINFP en fait partie.

Trois mille huit cent-et-un enseignants primaires, deux cent-et-un éducateurs préscolaires, mille neuf cent quatre-vingt-dix-sept enseignants du collège et cinq cent soixante-cinq élèves conseillers pédagogiques affronteront des épreuves suivies également d’un test psychologique et oral cette semaine. Ceux admissibles bénéficieront d’une formation de deux ans dans les centres qu’ils ont choisis.

Le français, l’anglais, l’histoire-géographie, les mathématiques, la physique chimie, les sciences de la vie et de la terre constituent les matières d’examen, mais c’est selon l’option de chaque candidat.

En test écrit, le malagasy, les mathématiques et le français sont obligatoires pour les conseillers pédagogiques et éducateurs préscolaires. Cependant, les contenus des sujets sont différents. L’épreuve orale concerne le système éducatif malagasy et motivation, a-t-on précisé.