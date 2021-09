Changer de cap – Une nouvelle feuille de route pour le tourisme

L’ambiance était plutôt morose pour la célébration de la Journée mondiale du tourisme. Une atmosphère pesante tout à fait compréhensible. Les activités liées aux voyages, à l’hébergement, à la restauration, à travers le monde, ont été les plus sinistrées par la crise sanitaire. Mais elle a été placée quand même sous le thème « le tourisme pour une croissance inclusive ». Pour entretenir l’espoir d’une reprise imminente Le ministre Joël Randriamandranto n’a fait qu’un court discours de circonstance pour annoncer une nouvelle « feuille de route ». Avec ses quelques points cardinaux.

« Je prononce l’engagement de mon département à relancer le secteur par les axes stratégiques du tourisme suivants: la stimulation de l’investissement, afin d’accroître l’attractivité de Madagascar en tant que destination d’investissement, la promotion de la destination, pour faire connaître ses attraits, le renforcement de capacité des acteurs du tourisme, afin de rehausser la qualité des ressources humaines, le développement institutionnel, pour assurer la bonne gouvernance par l’amélioration de l’environnement de travail du secteur tourisme ,la transformation digitale, dans le but d’optimiser la qualité et l’efficacité des services octroyés aux usagers, l’essaimage des partenariats et la mobilisation des ressources, et enfin, le développement du secteur tourisme par une approche gouvernementale intégrée. Il est attendu de cette feuille de route des impacts positifs à court, à moyen et à long terme sur la contribution du tourisme à l’essor économique et financier de notre pays » a-t-il promis.

Toute cette philosophie sera tributaire de la réouverture progressive ou intégrale des frontières aériennes, la renaissance d’une compagnie nationale de transports aériens et bien entendu l’évolution de la pandémie du coronavirus qui, pour le moment, semble avoir perdu la bataille. Mais peut-être pas la guerre.