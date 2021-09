Audiences – Les grands patrons chez Edgard Razafindravahy

Rencontre de haut niveau. Prémisse d’une collaboration fructueuse. Edgard Razafindravahy, ministre de l’industrialisation, du commerce et de la consommation a reçu hier quatre présidents des groupements économiques les plus représentatifs du pays. Thierry Rajaona du GEM, Hassim Amiraly du SIM, Herilanto Rakotoarisoa du GEFP et Andrianavalomanana Razafiarison du FIVMPAMA.

À la sortie de l’entrevue, Thierry Rajaona s’est « félicité que pour la première fois, un ministre de tutelle du secteur privé a sollicité une telle rencontre. Et il a affiché sa volonté de collaborer. Au delà du caractère courtois de l’entretien pour se faire connaître ». Il poursuit ses explications. « Il a été abordé les actions rapides, dans le court terme, à entreprendre pour remettre à flot une économie exsangue, mise à mal par la crise sanitaire ».

Le ministre a manifesté sa volonté de coopérer, soutient Thierry Rajaona. Selon lui, « il a été suggéré au ministre Edgard Razafindravahy de prioriserl’industrialisation rapide pour donner un regain de vitalité à l’économie. Il lui a été proposé aussi la réouverture des frontières, qui paraît imminente, pour la libre circulation des biens et des personnes. Et surtout pour attirer des capitaux frais » espère Thierry Rajaona.

Les bases d’une solide entente viennent d’être jetées entre les deux parties qui ont intérêt à unir leurs efforts pour le bien de la population. Un bel exemple du Dialogue public-privé, DPP.