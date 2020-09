Prévention du coronavirus – Des tunnels de désinfection dans les stationnements

Une innovation dans les gares routières. Un nuage de désinfectant est pulvérisé sur le passage de toutes personnes qui mettent leurs pieds dans les stationnements et les gares routières de la capitale. Depuis la fin de la semaine passée, des tunnels de désinfection sont installés à l’entrée de la gare routière Maki à Andohatapenaka et au stationnement Fasan’ nyKaràna à Anosizato. « Ce tunnel désinfectant nous permettra de respecter les mesures sanitaires dans la lutte contre l’épidémie de coronavirus », indique le ministère des Transports, du tourisme et de la météorologie.

Ce matériel existe déjà dans les aéroports, depuis un certain temps. Il est, désormais, disponible dans les infrastructures du transport terrestre.

Plusieurs centaines de personnes entrent dans ces gares routières de la capitale, chaque jour, pour rejoindre d’autres provinces. Ce matériel devrait réduire le risque de transport du virus de Covid-19 vers les autres provinces, en détruisant le virus qui peut se trouver sur les vêtements ou les bagages des passagers. Cela ne garantit pas, totalement, le transport du virus vers les régions, notamment, si parmi les passagers, il y a des porteurs du virus. D’autant plus que les passagers du transport terrestre ne sont pas soumis à un test de dépistage et ils ne sont pas contraints de rester en confinement à leur arrivée vers leur lieu de destination, contrairement aux passagers du transport aérien.