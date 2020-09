Meurtre à La City – Le patron d’une agence de sécurité arrêté

La police criminelle a arrêté un ex-légionnaire français, patron d’une société de gardiennage. Avec trois de ces agents, il est incriminé pour meurtre.

L’étau se resserre autour d’un ex-légionnaire français et de trois de ses hommes. Vendredi, ce ressortissant étranger, patron d’une société de gardiennage implantée à Madagascar depuis quelques années, a été arrêté par les hommes de la brigade criminelle. Des informations filtrées au compte-goutte, arrachées avec beaucoup de patience et d’insistance auprès de la police nationale révèlent que ce Français a été arrêté avec trois agents de sécurité de sa propre entreprise. Les quatre suspects se retrouvent cloués au pilori pour le meurtre du ressortissant français Danil Radjan, assassiné dans des circonstances qui ont de quoi dépasser l’entendement dans le parking du sous-sol du centre commercial « La City » à Ivandry. Le défunt habitait dans un appartement de l’enceinte. Sa dépouille a été retrouvée sur un escalier. D’après les premiers constats, il s’agissait de visu d’un meurtre par strangulation, apparemment commis par plusieurs individus. Des traces de coups ont été relevées sur son visage et des témoignages révèlent par ailleurs que le défunt avait les mains et les pieds liés. Le crime a été découvert dans la soirée du samedi 19 septembre aux alentours de 19h45 lorsque des faits inhabituels ont mis la puce à l’oreille des personnes de l’entourage du défunt.

Démêlées judiciaires

Alors que le véhicule de ce dernier était garé dans l’enceinte, il n’a pas rejoint son appartement situé dans les niveaux supérieurs. En passant au peigne fin le périmètre, les personnes ayant mené les recherches étaient pétrifiées lorsqu’elles ont découvert le corps. La section III de la brigade criminelle a été saisie de l’enquête. La réquisition et l’analyse des enregistrements des caméras de surveillance installées dans les moindres recoins de l’enceinte se sont avérées payants. Elles ont fourni des précieux indices pour remonter de fil en aiguille jusqu’aux auteurs du meurtre. Au final, les investigations ont abouti à l’arrestation du boss de cette société de gardiennage et de trois de ses hommes. Des enquêtes de voisinage effectuées ont révélé que des agents de sécurité de cette société de gardiennage sont préposés à la surveillance de plusieurs locaux, bâtiments et dépôt de matériels environnants.