Football – Barea : Blessé, Abel Anicet manquera à l’appel

Le capitaine des Barea s’est blessé à l’entraînement avec son club, en Bulgarie. Il n’ira pas au Luxembourg pour le stage du mois d’octobre.

La tuile. Abel Anicet Andria­- nantenaina a été touché durant une séance d’entraînement avec son club, ce week-end en Bulgarie. Il souffre d’une déchirure au niveau de la cuisse gauche, comme en témoigne une photo publiée par Nicolas Dupuis.

Le sélectionneur des Barea a accompagné l’image du texte suivant : « Mauvaise nouvelle, Abel s’est blessé à l’entraînement. Il a passé des examens, dont les résultats ont révélé une déchirure, qui l’éloigne des terrains pendant environ trois semaines. De ce fait, il ne sera pas parmi nous durant le rassemblement. Mais évidemment, il reste très motivé pour les prochaines rencontres. » Quelques minutes plus tard, c’était au tour du milieu de terrain du Ludogorets Razgrad de poster sur les réseaux sociaux : « Merci infiniment pour vos messages de soutien et de réconfort ».

Le capitaine de l’équipe nationale malgache manquera donc à l’appel pour le stade du mois d’octobre, au Luxembourg. Il ne disputera pas non plus le match amical contre le Swift Hespe­range, en marge de ce stage. Par contre, sa présence pour la reprise des éliminatoires de la CAN n’est pas compromise. Vu la durée de convalescence annoncée, il devrait être de retour en novembre.

Moins grave

La dernière blessure d’Abel Anicet remonte à plus de deux ans. En avril 2018, il avait été touché au niveau des ligaments croisés du genou gauche. Il avait mis plusieurs mois pour se rétablir. La déchirure à la cuisse est moins grave. Et il devrait être sur pieds vers la fin octobre.

Forcément, tout le monde se pose la question suivante: « qui pour le remplacer dans l’entre jeu ? ». Au mois de novembre 2019, Nicolas Dupuis a été forcé de composer avec l’absence de Marco Ilaimaharitra (ndlr : blessure au pubis). Voilà pourquoi, Rayan Raveloson avait été titularisé contre l’Ethiopie, à Mahamasina.

Un choix payant, puisqu’il avait marqué l’unique but de la rencontre. Si ce n’est pas Rayan, l’effectif regorge de plusieurs alternatives intéressantes, dont le nouveau venu Hery Bastien. Dans cette hypothèse, il ne s’agira pas d’un poste-pour-poste. Le joueur du Linfield FC se distingue par un profil plus offensif.

S’il intègre le onze, la place de milieu récupérateur de l’habituel schéma en 4-3-3 devrait être attribuée à un autre élément comme Marco Ilaimaharitra ou Ibrahim Amada.