Entrepreneuriat – Une Malgache finaliste de l’Anzisah Prize

Prometteurs, ils étaient près de huit cents à avoir déposé leur candidature pour la dernière édition de l’Anzisah Prize. Cette année, bon nombre de dossiers ont été retenus pour la phase finale de ce concours en entrepreneuriat.

Parmi le top 20, on retrouve Matina Razafimahefa. La jeune femme, à peine la vingtaine, est la fondatrice de la start-up « Sayna ». Elle succédera peut être à Tahina Randriari­manana qui a remporté le premier prix de ce concours en 2016 avec sa petite startup spécialisée dans la production de produits laitiers. Sayna est un centre d’apprentissage pour informaticiens et développeurs à Madagascar. Elle cible les jeunes et les étudiants qu’elle forme pour une intégration directe dans les entreprises locales.

Sa formation est gratuite et ouverte à tous les jeunes du pays, indépendamment de leur niveau d’études. Grâce à cette initiative, Martina Razafimahefa lutte contre le chômage et la délinquance juvénile à Madagas­car en offrant aux jeunes issus des milieux défavorisés un moyen d’intégrer le monde professionnel.