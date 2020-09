Covid-19 – Une journée sans décès ni guérison

Aucun malade du coronavirus n’est rétabli ces dernières vingt-quatre heures tandis qu’en trois jours le taux de guérison passe de 91,65% à 92%.

Journée sans mort et sans guéri. C’est le cas hier dans le contexte de persistance du coronavirus qui fait alors jusqu’à samedi, deux cent vingt-neuf morts. Rapportant hier la découverte de vingt-huit contaminés supplémentaires tandis que la pandémie ne fait en parallèle aucun décès et aucun cas de guérison, la Professeure Hanta Marie Danielle Volo­- lontiana avance « le maintien de la condition d’un traitement de deux semaines, suivi de trois journées sans symptômes pour attester la guérison d’un porteur du coronavirus ».

À s’en tenir à ces propos de la porte-parole du centre de commandement opérationnel de la lutte contre le coronavirus, les cent quatre nouveaux porteurs du coronavirus révélés le 10 septembre dernier, soit deux semaines et trois jours passés, sont toujours malades. Une situation que la Profes­seure Hanta Marie Danielle Vololontiana a confirmée formellement hier sur le plateau de la télévision nationale en avouant que « s’il n’y a pas de guérison c’est que les malades restent en traitement ».

Depuis le début de ce semestre marqué par l’explosion du nombre de contaminés en juillet, suivi d’une montée du nombre de guérison en août, c’est la première fois hier qu’une journée sans guéri existe.

Quelques régions

Selon la Professeure Hanta Marie Danielle Vololontiana hier, « le taux de guérison est de 92 % ». La veille, cinquante-cinq cas de guérison, un décès dans la région Menabe ainsi que trente-six nouveaux porteurs du coronavirus dont deux personnes en provenance de Maurice, ont été rapportés. C’est à partir de six cent quarante-sept tests réalisés que ces trente-six cas positifs ont été détectés. Pour hier, c’est à partir de quatre cent dix-sept tests d’identification du coronavirus que les vingt-huit cas positifs ont été relevés.

Quinze d’entre eux ont été localisés dans la région Diana dont treize dans la ville d’Antsiranana. Six dans la région Vakinankaratra et quatre à Analamanga. Trois régions enregistrent chacune un nouveau contaminé à savoir Analanjirofo, Matsiatra-Ambony et Vato­vavy-Fitovinany. Pour la Professeure Hanta Marie Danielle Vololontiana, « le taux de positivité est alors de 6, 71 % ». Tandis que le taux de létalité indiqué hier a été de 1, 40 %, le taux de guérison vendredi a été de l’ordre de 91, 65 %. Pour la journée d’hier, la guérison des malades en traitement et parmi eux dix-sept patients en état grave, stagne.