VOLLEYBALL – Les filles s’imposent d’entrée contre les Réunionnaises

Premier match, première victoire. Les volleyeuses malgaches ont défait d’entrée par 3 sets à 1 les Réunion­naises hier au gymnase d’Ankatso. Déterminées, les filles ont arraché sans complexe le premier set. Les Réunionnaises ont par la suite égalisé en l’emportant par 25/15. Les Lili, Lalah et Hoby, toutes des joueuses qui ont sont des habituées aux compétitions régionales dont les Jeux des Iles et la Coupe de l’océan Indien ont assuré les deux sets suivants, par 25/19 et 25/19. «Ce premier match n’était pas facile. Nous avons constaté une rivalité de jeu entre les équipes. Heureuse­ment que les filles avaient un mental d’acier pour re­monter la pente après l’égalisation des Réunionnaises pour revenir et remporter les deux derniers sets… Nous allons bien analyser ce match pour pouvoir bien aborder le match retour», confie le coach Tiana Andriamisasaona. «C’est un très bon premier match. Le niveau est bon pour les deux cotés. Les Malgaches ont démontré qu’elles étaient prêtes … Pour le prochain match, nous allons l’aborder comme il faut et nous allons chercher la victoire», lance pour sa part l’entraineur réunionnais, Françoise David. Ces deux équipes, Madagas­car et la Réunion, joueront la phase de groupe en aller et retour. Le match retour aura lieu le mercredi 30 août. Les garçons joueront leur premier match demain à 14 heures contre les Maldiviens.