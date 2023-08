C’est l’effervescence chez les guides touristiques qui vont faire découvrir les sites de la capitale et autres circuits aux alentours. Les opérateurs touristiques sont confiants de l’affluence qui est prévue s’accroître dans les prochains jours.

Opération de charme. De grands moyens sont déployés afin d’attirer les touristes venus à l’occasion des Jeux des îles. Partir à la découverte des sites emblématiques de la capitale et de ses alentours, c’est ce que proposent les opérateurs touristiques, et particulièrement l’Office régional du tourisme d’Analamanga (ORTANA) pour la XIe édition des Jeux des îles de l’océan Indien. Samedi, le premier bus est parti du Village Voara Andoha­tapenaka pour la visite guidée de la capitale. À son bord, ce sont pour l’instant des Malgaches qui sont intéressés à découvrir les circuits de la capitale, avec comme pièce maîtresse le palais royal, le « Rova » de Madagascar récemment inauguré, pour un montant de soixante mille ariary. D’autres sites sont aussi à découvrir, à savoir la colline d’Ambohimanga et le Lemurs Park, situés au sud de la capitale. Pour ces deux derniers sites, les tarifs sont respectivement de quarante mille et quatre-vingt mille ariary.

Attentes

Malgré la communication déployée à cet effet, les standistes au Village culturel Andohatapenaka s’activent encore à sensibiliser les personnes qui veulent participer à ces activités. « Pour la première journée, ce sont des Malgaches qui étaient partis avec nous mais je pense que dans les jours qui suivent, nos invités, les athlètes pourront aussi venir avec nous. Au stand ‘Explorer Madagascar’, nous nous activons à sensibiliser les étrangers à profiter de ces circuits », confie Roger, un responsable de l’Office régional du tourisme. D’après lui, l’opération de charme auprès des invités des Jeux des îles portera ses fruits. « Beaucoup d’étrangers sont intéressés par les circuits que nous proposons, mais pour le moment, leur programme est occupé par les compétitions, vu que ce sont les athlètes que nous visons dans cette opération. Nous espérons que d’ici quelques jours, quand le programme sera plus ou moins dégagé, nous verrons les fruits des efforts que nous avons déployés », explique-t-il. Les acteurs du tourisme sont unanimes pour dire que les Jeux des îles présentent une opportunité à saisir pour la Grande île, un facteur non négligeable dans la reprise du secteur après les années de difficultés qui semblent désormais loin derrière.