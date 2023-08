TENNIS – Sept raquettes malgaches qualifiées en quarts

Sur les quatre garçons qui ont joué les huitièmes de finale, programmés, hier, sur le terrain de l’ACSA Ambohidahy, entrant dans le cadre de la XIe édition des JIOI de 2023 à Madagascar, seul Roméo Rakotomalala a trébuché. Il a été battu par le Mauricien Christopher Brian Fok Kow en deux manches, 4/6 2/6. Fenosoa Andrianantenaina s’est qualifié en quart de finale en surclassant le Mahorais Jalal Magoma en 2 sets à zéro, 6/1 6/4. Toky Ranaivo a accédé, lui aussi, en quarts de finale en battant le Mauricien Daniel Bezu en deux manches, 6/3 6/0. Après sa qualification, Toky Ranaivo s’est déclaré très satisfait de sa performance. « Je suis très fier d’avoir porté très haut le drapeau malgache. Je me suis bien préparé pour ça », confie-t-il. Quant à Lucas Andriamasilalao, il a surclassé le mahorais en deux manches, 6/3 7/6. « Cette rencontre avec le Mahorais n’est pas un match facile. J’étais un peu tendu au premier tour. Il faut prendre les choses match par match et on verra la suite. L’objectif ne change pas, c’est l’or », confie Lucas Andriamasilalao. Côté filles, les raquettes malgaches ont répondu présentes en se qualifiant toutes en quarts de finale à partir de 9 heures ce jour à l’ACSA Ambohidahy. En huitièmes de finale, Narindra Ranaivo (Madagascar) bat Simane Kenja Magoma (Mayotte) en deux manches, 6/2 6/1. Tandis qu’Iriela Rajaobelina (Madagascar) a surclassé Layan Mohamed Shamin (Maldives) en deux manches, 6/0 6/1. Dans son match de huitième de finale, Mialy Ranaivo (Madagascar) a battu Astrid Tixier (Maurice) par 2 sets à rien, 6/1 6/2, tandis que Mitia Voavy (Madagascar) a surclassé facilement Nayara Usama Ali de Maldives en deux manches 6/1 6/0.