TENNIS DE TABLE – L’équipe masculine arrache l’or

Une sur deux. L’équipe masculine composée de Mahefa Luciano Randrianan-toandro dit Lino, Jonathan Brice François Nativel et Zonandrianina Razafindralambo s’est hissée sur la plus haute marche du podium et arrache la médaille d’or par équipe. La bande à Nativel a défait en finale hier à la grande salle de la zone Forello à Tanjombato par 3 contre 2 la sélection maldivienne formée par Ismail Mohamed Shaffan, Ahmed Akhyar et Moosa Munsif Ahmed. Luciano perd au premier match (2-3). Nativel égalise par la suite en assurant le deuxième (3-0). Madagascar prend même le dessus après la deuxième victoire signée Lino (3-1). Lors de son deuxième match, le médaillé d’or des Jeux des Iles en 2011 aux Seychelles, s’incline devant son adversaire (2-3) et les Maldiviens égalisent à leur tour deux partout. Luciano rectifie par la suite son tir et remporte la victoire à son deuxième match, le cinquième et dernier de la finale (3-1). Madagascar a raté de peu la médaille d’or lors de la précédente édition à Maurice et s’est contenté de la médaille d’argent par équipe. En demi-finale, la Grande Ile s’est imposée 3 à 1 face à Mayotte. Madagascar a fini en tête à l’issue de la phase de groupe en effectuant un parcours sans faute de trois victoires en autant de matches. La sélection hôte a disposé d’entrée des Maldiviens par 3 à 0, puis a surclassé les Mauriciens par 3 à 1 avant de laminer les Comoriens par 3 à 0. Du coté des filles, l’équipe malgache formée par Niantsa Elsa Randrianarisoa, Harena Dimbiarilanitra et Santariniaina Raharijaona n’a pu faire mieux que la quatrième place, battue par les Maldiviennes par 1 à 3 en match de classement.