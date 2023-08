SORTIE DE PROMOTION – Les nouveaux percepteurs du Trésor initiés à la lutte contre la corruption

Une première. La Direction générale du Trésor a inscrit la lutte contre la corruption parmi les modules de formation des futurs agents appartenant au corps technique du Trésor public. La neuvième promotion des Percepteurs Principaux des Finances, PPF, a été la première à en bénéficier. La sortie de promotion a eu lieu dans la matinée du 25 août 2023 à l’Institut malgache des techniques de planification, IMATEP, à Ambohijatovo-Ambo­divoanjo. Les nouveaux PPF ont choisi le directeur général du Trésor, Andry Nirina Rajaofetra comme parrain de leur promotion. « J’espère que vous m’avez choisi parce que nous partageons les mêmes objectifs qui consistent à mettre en place un Trésor public moderne, rigoureux, transparent et surtout loin de la corruption. En rejoignant votre poste respectif, j’attends un comportement exemplaire de votre part à l’intérieur comme à l’extérieur et surtout vis-à-vis des usagers », a martelé le parrain de la neuvième promotion dans son discours. La formation des élèves PPF dure une année. Leur sélection se fait par voie de concours direct et de concours professionnel pour ceux qui sont déjà en fonction auprès du Trésor public et remplissent les conditions requises. Cette promotion est très prometteuse car elle fait partie de celles qui ont eu une moyenne générale élevée. Il en est de même pour la major de promotion, Onjanantenaina Rojoharivezo qui, outre sa mention Très Bien, a raflé tous les prix d’excellence distribués en marge de la sortie de promotion. Elle n’a d’ailleurs pas manqué de remercier le Directeur général du Trésor qui, d’après elle, a veillé à ce que le concours soit organisé dans la transparence totale et que ce soit les plus méritants qui ont été sélectionnés. « Si ce n’était pas le cas, nous ne serions pas là », a-t-elle souligné.