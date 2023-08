ROSINA RANDAFIARISON – La première médaillée des Jeux

Auteure d’un triplé en médaille d’or et première médaillée de Madagascar et de tous les athlètes qui participent à cette XIe édition des JIOI qui se jouent actuellement à Madagascar, Rosina Randafiarison a été la lauréate de la première journée. Née le 29 décembre 1999, Rosina Randafiarison est âgée de 24 ans actuellement. Troisième enfant sur les cinq fratries de la famille, elle a débuté dans l’haltérophilie sous le conseil de son père, qui a vu sa force dès son jeune âge. Mariée et très disciplinée dans son sport de prédilection, Rosina Randa­fiarison a joué pour la première fois aux JIOI en 2015 à la Réunion, la neuvième édition. Elle a gagné une médaille d’or et une médaille d’argent qui l’ont propulsée au-devant de la scène et qui lui ont ouvert la voie de la réussite. En 2019 à l’île Maurice, elle a raflé trois médailles d’or dans sa catégorie des -45 kg. Rosina Randafiarison est médaillée d’argent aux championnats d’Afrique 2017 dans la catégorie des -48 kg puis médaillée d’or aux championnats d’Afrique 2019 et aux Jeux africains de 2019 dans la catégorie des -45 kg. Dans cette dernière catégorie, elle a obtenu ensuite trois médailles d’or aux championnats d’Afrique 2021, à Nairobi. Sa troisième partic­ipation aux JIOI 2023 à la maison l’a mise un peu plus dans sa place de dominatrice de sa catégorie (45kg). « Celle qui va me succéder su ma catégorie n’est pas encore née. Je suis très fière de mes résultats. Je dédie cette victoire à mon père, à mon mari, à tous les athlètes malgaches comme moi ainsi qu’au peuple malgache ». Très émotive après ses belles prestations, Rosina Randafiarison vise encore loin et veut concourir au championnat du monde.