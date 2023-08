PREMIÈRE JOURNÉE – Madagascar rafle vingt-deux médailles d’or

Une première journée de compétition dominée par le pays hôte avec l’acquisition des 22 médailles d’or. L’hal­térophilie malgache rafle 12 médailles d’or d’entrée. Une belle démonstration de force et une maîtrise parfaite de son sujet. C’est le cas de le dire en constatant la belle performance des haltérophiles malgaches lors de la première journée de compétition qui s’est jouée hier dans la salle du petits palais du palais des sports de Mahamasina. Quatre haltérophiles malgaches sont intouchables et ont montré leurs forces samedi. Il s’agit de Rosina Randafiarison, Eric Herman Andriatsitohaina, Jean Elariont Ramiarimanana et Zo Lalaina Sabrina Ny Hasina Andriamitantsoa. Ils ont réalisé chacun un beau triplé pour mettre la barre très haut. Dans la catégorie de 45 kg, Rosina Randafiarison a gagné sa première médaille d’or de l’arraché à 75 kg. À l’épaulé-jeté, la native de Mahajanga a soulevé 90 kg pour un total olympique de 165kg. En soulevant le poids de 90 kg, Rosina Randafiarison a battu le record de JIOI. Dans la catégorie des 61 kg, le multiple champion de Madagascar et champion d’Afrique Eric Herman Andriatsitohaina a lui aussi raflé trois médailles d’or, 107 kg à l’arraché, 145 kg à l’épaulé jeté et 252 kg en total olympique. Quant à Jean Elariont Ramiarimanana, à l’arraché, il a soulevé 102kg, 135 kg à l’épaulé jeté pour un total olympique de 237 kg. Zo Lalaina Sabrina Ny Hasina Andriamitantsoa a soulevé 73 kg à l’arraché suivi d’un épaulé jeté à 89 kg. Son total olympique a été de 162 kg. Le taekwondo a réussi une belle moisson en raflant six médailles d’or dont trois réalisées par trois femmes, Tarah Ratsitoara (-49kg), Claudine Razafiarimanana (-57kg), Mihaja Andrianina Ramanantsoa (+73 kg) et trois hommes dont Jarry Mparany Razakarisoa en -58kg, Bradley Rasolofo Manana­rivotsiv’hery en -80 kg et Ando Ny Aina Randriantsoa en + 87kg. La natation en or Le judo a réalisé aussi une belle performance en faisant tomber dans l’escarcelle du clan malgache 3 médailles d’or. Elles ont été l’œuvre de Natacha Raza­findrakalo en -48 kg dames, Yacinthe Angelo Rakotonan­drasana en – 60kg et Lova MahaisoaRandrianasolo en -73 kg. Pour Siteny Randriana­solo­niaiko, président du COM, voir l’haltérophilie malgache réaliser un tel résultat n’est pas une surprise. « Nos athlètes ont montré leur belle performance durant le championnat d’Afrique, donc au niveau de l’océan Indien, ils sont au-dessus du lot ». L’une des disciplines qui handicapera la chance malgache dans la quête de médailles d’or a été la natation. Dans la première journée de la compétition, la Réunion a totalisé quatre médailles d’or en natation tandis que Madagascar par l’intermédiaire de Harivony Raharvel a réussi à s’immiscer dans le cercle des médaillés d’or de la natation. En 50m brasse homme lors de la finale, Harivony s’est imposé en bouclant la distance en 29.07 devant le mauricien Hans Li ying Pin (30.02) et le malgache Daniel Randrianarisoa (30.10)