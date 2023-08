NATATION – Doublé en or et deux records pour Jonathan Raharvel

Exploit historique. Le pensionnaire du centre de la fédération internationale en Thaïlande, Jonathan Harivony Raharvel, a arraché deux médailles d’or. Il a actualisé en même temps deux records des Jeux des îles. Hier à Vontovorona, le nageur du Cosfa a ravi la médaille d’or du 100m brasse avec un nouveau record des Jeux de 1:03:53. Il a devancé les Mauriciens Li Ying Pin Hans (1:06 :02) et Chung Yee Jonathan (1 :06 :44). «Les adversaires sont forts. Et se mesurer avec des nageurs de haut niveau me motive à faire toujours mieux. Ce n’est que le début de la compétition. J’ai donné le meilleur de moi-même et nous verrons la suite », confie Jonathan Raharvel. Son compatriote Daniel Randrianarisoa termine septième en finale de la même épreuve. Samedi, Jonathan a déjà remporté l’or du 50m brasse avec un chrono de 29:07. Puis il a actualisé le record des Jeux du 50m brasse en 29:26 contre celui du Réunionnais Dimitri Faubourg effectué en 2015 à la Réunion. Daniel Randrianarisoa arrache pour sa part la médaille de bronze et complète le podium (30:10), derrière le Mauricien Li Ying Pin Hans (30:02). «J’ai visé la médaille d’argent en 50m brasse car lors de la série, j’ai réalisé le deuxième meilleur temps. Les nageurs malgaches sont à la hauteur et ont un bon niveau », a fait remarquer Daniel Randrianarisoa. Le dernier malgache ayant battu le record des jeux a été Ralefy Sitraka Anthony en 2015 (50m papillon). Hier, la nageuse du Managing et ancienne pensionnaire du centre international de la Fina, Holy Antsa Rabejaona, a décroché la médaille de bronze du 50m papillon et a actualisé pour sa part le record national en 28:91 contre son propre ancien temps de 29:25. L’or est revenu à la Réunionnaise Morel Emma (27:51) et l’argent à la Seychelloise Passon Felicity. Il reste encore trois journées de compétition pour la natation.