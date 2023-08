LAURA RASOANAIVO – Intouchable dans sa catégorie

La judokate du JC Saint-Michel, Aina Laura Rasoanaivo Razafy âgée de 19 ans ne cesse d’impressionner. Elle conserve la médaille d’or de sa catégorie (-70kg) aux Jeux des îles. Laura l’a déjà remportée lors des Jeux de Maurice en 2019. «Le niveau des judokas, durant les compétitions que j’ai disputées depuis le début de l’année, a été plus élevé que celui des Jeux des îles… Cela ne veut pas dire que mes combats étaient faciles», confie la médaillée d’or. Le porte-drapeau malgache à cette XIe édition des JIOI vient de décrocher l’or des Jeux de la Francophonie à Kinshasa, il y a quelques semaines. Le mois dernier, elle a aussi confirmé son titre de championne d’Afrique juniors. Sa meilleure performance de l’année a été la première place au classement mondial des juniors, grâce à ses exploits en compétition continentale. Intouchable, elle a réalisé un doublé, les médailles d’or des juniors et seniors des -70kg à l’Open de Tunis, à la mi-mars. La médaillée d’or des Jeux des îles de Maurice en 2019 a, par la suite, remporté le métal précieux et la médaille de bronze en fin mars à l’Open d’Alger. Et en bouquet final de la tournée continentale, elle a signé encore une fois un joli doublé en or à l’Open de Luanda, du 7 au 9 avril. La championne d’Afrique juniors en titre s’est, peu après, installée sur la troisième marche. En quête de qualification olympique, elle poursuit sa participation en compétition continentale, dont la prochaine sera au mois de septembre.