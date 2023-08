La constellation des records

La flamme du sport s’illumine et elle éclaire, littéralement Antananarivo, devenue, pour une semaine, la capitale des îles de l’océan Indien. Elle resplendit également, à partir d’aujourd’hui, à New York qui sera un des épicentres du monde sportif qui va briller durant la quinzaine du calendrier occupée, annuellement, par l’US Open, dernier tournoi du Grand Chelem de la saison tennistique, autre chant d’une épopée qui a été sublimée par trois héros dont les affrontements ont brisé une pléthore de records. Pour cette édition de l’US Open, on ne pourra voir à l’œuvre qu’un des géants, l’homme aux vingt-trois titres du Grand Chelem et le moins aimé des médias main Stream qui ont une influence sur le goût d’une partie importante du public. Novak Djokovic, telle une figure héroïque d’une tragédie grecque, essaiera d’écrire une autre page victorieuse pour orner la riche histoire du tennis qui a été enrichie par les chapitres qu’il a co-écrit avec Roger Federer et Rafael Nadal. Le récit épique que l’histoire a écrit avait ces trois légendes comme personnages principaux, ils étaient les ingrédients qui ont donné cette exaltante saveur aux quinze dernières années que l’univers tennistique a traversées. Ce qu’ils nous ont fait vivre, les trois, ensemble, est tout simplement d’une dimension stratosphérique, goatesque qui rend superflus les débats sur le GOAT (Greatest Of All Time). Les trois ont, au-delà de ces discussions virulentes, construit cette histoire qu’on pourra raconter à nos petits-enfants, en arborant la fierté de l’avoir vécue en direct. À l’US Open, ce lourd poids de cet âge épique sera porté par les épaules d’un Djokovic aux allures d’Hercule, au grand dam des haters qui, au lieu de savourer cette histoire qui s’écrit, ont le cœur mû par une aversion systématique pour le, pourtant, recordman en matière de nombre de tournois du Grand Chelem remportés et qui, récemment, a prouvé et conforté son statut de monument du tennis en produisant un autre chef-d’œuvre à Cincinnati face à Carlos Alcaraz, illustration d’une difficile transmission du flambeau à une nouvelle génération qui peine à s’imposer. Aujourd’hui, commence donc un nouveau chapitre de cette épopée, et on saura si elle a amorcé sa fin lors de la finale, aussi éclatante, à Wimbledon qui a définitivement enterré le rêve du Grand Chelem calendaire (du moins pour cette année) de Djokovic. Ou si ce dernier, en tant qu’unique représentant de cette classe de héros, rajoutera une autre étoile à cette éclatante constellation qui nous a tant émerveillés.