JUDO – Madagascar brille avec quatre médailles d’or

Les judokas malgaches ont brillé durant les deux jours de compétition de combat individuel, samedi et dimanche, au gymnase de Mahamasina.

Rideau sur les épreuves individuelles. Madagascar a, jusqu’à hier, remporté quatre médailles d’or, cinq argent et dix bronze à l’issue des deux journées dédiées aux combats individuels, qui se sont déroulées au gymnase d’Ankorondrano. La championne d’Afrique juniors en titre et médaillée d’or des derniers jeux de la Francophonie, Aina Laura Rasoanaivo Razafy, confirme sa suprématie dans la catégorie des -70kg filles. Elle a déjà ravi la médaille d’or lors de la précédente édition des Jeux à Maurice. Le numéro Un mondial a défait la Réunionnaise Lucie Viroleau en duel final. Très combative, Laura l’a battue par ippon suite à une immobilisation à 1’51 de la fin du combat. «J’ai déjà combattu deux fois contre cette Réunionnaise. J’étais au top et prête, ainsi j’ai juste gérer le combat », confie Laura Rasoanaivo. Les artisans des trois autres médailles d’or engrangées lors de la première journée fructueuse du samedi sont en l’occurrence Natacha Razafindrakoto qui a battu la Mauricienne Priscila Nancy en finale des -48kg, Angelo Rakotonandrasana qui a défait le Réunionnais Ethan Bailif chez les -60kg, et le médaillé de bronze au championnat d’Afrique juniors en 2022, Lova Mahaisoa Randrianasolo, s’est imposé en finale face au Réunionnais Loïc Gosselin chez les -73kg.

Tout près du sommet

L’olympien Fetra Ratsimiziva, engagé dans la catégorie des -90kg, initialement prévu en tant que remplaçant, a perdu en finale, battu par ippon face au Mauricien Rémi Feuillot. Chez les -81kg, Mialy Henintsoa Rakotovelo a projeté son adversaire, Clément Girmaud de la Réunion, en croyant qu’il a remporté la victoire par ippon. L’arbitre a décidé ainsi mais a changé d’avis après le visionnage de la vidéo. L’attaque de Henintsoa a été considéré comme dangereuse. La victoire a finalement été attribuée à Clément Girmaud. Chez les -78kg filles, Hajanirina Zo Andriambololoana rate de peu la dernière plus haute marche du podium en se pliant devant la Réunionnaise Cléa Allamelou. Et chez les lourds, catégorie des -100kg, Ricky Ramalanjaona s’est incliné devant le Réunionnais Leveque Romeo par ippon. La compétition de judo sera bouclée en beauté ce jour par les combats par équipe, toujours au gymnase d’Ankorondrano.