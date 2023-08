JIOI 2023 – CLASSEMENT-Avalanche de médailles dans le camp malgache

La XIe édition des JIOI 2023 entre dans sa troisième journée ce jour. Après deux jours de compétition, Madagascar garde le rythme en termes de classement des médailles.

Madagascar se place en tête de classement, en termes de médailles, après deux journées de compétition. Le pays hôte de la onzième édition des JIOI 2023 totalise en fin de soirée d’hier, 74 médailles dont 43 en or, 15 en argent et 16 en bronze. Le grand pourvoyeur des breloques dorées à ce jour est l’haltérophilie, qui totalise 25 médailles d’or avec des triplés de Rosina Randafiarison, Eric Herman Andriantsitohaina, Jean Elariont Ramiaramanana, Zo Lalaina Sabrina Ny Hasina Andriamitantsoa, et Alain Tojonirina Andriantsitohaina. Elisa Vania Ravololoniaina a apporté sa contribution en rapportant une médaille d’or pour le clan malgache dans l’haltérophilie. Le président de la Fédé­ration malgache d’haltérophilie, Harinelina Randria­manarivo, a expliqué que « c’est un beau début pour l’haltérophilie. Les athlètes se sont bien préparés et nous sommes toujours derrière nos athlètes en les poussant à se surpasser. Les résultats ne sont pas une surprise pour nous, car jouer à la maison est une grande chance de réaliser de belles performances devant le public. La compétition se poursuit, on en verra la suite ». Le taekwondo est arrivé en deuxième position en termes de médailles d’or. Il totalise 11 breloques dorées, 4 médailles d’argent et une de bronze. Le judo est arrivé en troisième position en apportant 19 médailles dont 4 en or, 6 en argent et 9 en bronze.

La surprise

La natation, l’une des disciplines qui handicapera la chance malgache dans la quête de la première place, a réussi à récupérer deux médailles d’or et deux de bronze. L’expatrié Harivony Raharvel a réussi à créer la surprise pour les autres îles qui ne le connaissent pas. Il est arrivé à s’immiscer dans le cercle des médaillés d’or de la natation en remportant l’or sur la distance de 50 m brasse et 100 m papillon. Le tennis de table a gagné une médaille d’or par équipe dimanche. En individuel, la chance malgache de remporter un surplus est encore possible. L’objectif, fixé par le chef de l’État Andry Rajoelina, d’être premier au classement en termes de médailles d’or, est en bonne voie. La compétition n’est qu’à sa troisième journée à partir de ce jour. Mais avec une bonne détermination de chaque athlète, le clan malgache peut atteindre cet objectif.

JIOI 2023- Classement des médailles

Or Argent Bronze Total

1-Madagascar 43 15 16 74

2-La Réunion 27 21 16 64

3-Maurice 11 22 35 68

4-Maldives 1 3 2 6

5-Seychelles 0 11 10 21

6-Mayotte 0 6 7 13

7-Comores 0 0 5 5