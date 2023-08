INSÉCURITE ALIMENTAIRE -Un demi-million d’enfants menacés de malnutrition sévère

Le problème d’insécurité alimentaire dans le Grand Sud persiste. Le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (Unicef) affirme que près d’un demi-million d’enfants sont menacés de malnutrition sévère dans le Sud de Madagascar. Les causes du problème sont multiples, à savoir la sécheresse, le « Tiomena », un phénomène météorologique qui détruit les cultures. Face à ce problème, Rio Tinto a fait un don de 2 millions de dollars américains à l’Unicef et à ses partenaires pour soutenir son travail vital pour relever les défis d’une crise de malnutrition à Madagascar. « Nous voulons fournir une aide pratique aux personnes et aux communautés des zones touchées à Madagascar et soutenir le travail essentiel que l’UNICEF et ses partenaires font sur le terrain », a déclaré le directeur général de QIT Madagascar Minerals (QMM), David-Alexandre Tremblay, dans le cadre de cette donation, en ce mois d’août. Ce financement permettra à l’organisation et à ses partenaires de première ligne d’apporter des services vitaux adaptés aux communautés touchées par la crise, en particulier dans le sud de Madagascar qui ont soutenu, par exemple, les activités en soutien psychosocial dispensées par les travailleurs sociaux formés à des milliers d’enfants.