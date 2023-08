INFRASTRUCTURE – Un tronçon de rue en réfection à Anosy

Réfection des rues. Des rues de la ville d’Antananarivo sont remises en état depuis plusieurs jours. Des travaux sont en cours du côté d’Anosy. Une petite ruelle, reliant le marché des fleurs d’Anosy et le Palais de Justice en passant par l’Hôpital Joseph Ravoahangy Andria­navalona, est en pleine réfection. Les entreprises chargées des travaux sont déjà sur le point de remplir totalement de goudron cette petite ruelle. Elle mesure près de 200 mètres et la moitié est déjà goudronnée. La deuxième partie, qui sort vers le ministère de l’Education nationale, est encore en construction. Cette ruelle fait partie des travaux de réfection communiqués en Conseil des ministres, il y a plusieurs semaines. Des engins, des camions et des dizaines de professionnels y sont activés pour accomplir cette grande tâche. Pour la suite, les autres constructions battent leur plein. La partie de la rue menant vers 67 ha est totalement en décapage pour être chargée de goudron. Il y a aussi la partie à Andavamamba ainsi qu’à Tsaralalàna. La circulation y est perturbée, exigeant la recherche d’une déviation pour la destination. Toutes les rues d’Antananarivo sont prévues être refaites selon le Conseils des ministres. Les travaux devraient être opérés de la meilleure manière possible pour éviter d’éventuelles reconstructions.