HANDBALL – Joli doublé d’entrée des Akio

Entrée réussie pour les Akio. Madagascar a réalisé un joli doublé lors du premier match garçons et filles samedi au gymnase du complexe sportif de la CNaPS à Vontovorona. Les garçons se sont imposés sur le score de 37 à 30 contre les Mauri­ciens. Les Akio ont toujours mené et n’ont fait que gérer leur avantage durant les soixante minutes réglementaires. «Le premier match est toujours difficile mais les joueurs ont répondu présents dans tous les secteurs du match, en attaque et défense. Nous avons aussi constaté des petites fautes d’inattention que nous devrions rectifier aux prochains matches. Ils ont tout de même assuré malgré le manque de concentration de temps en temps », confie le coach Tilo Andriamiharinosy. Bon début également pour les filles. A sens unique, les Akio ont laminé les Seychelloises sur un score fleuve de 39 à 15. Elles ont déjà mené largement 28 à 3 à la pause. «Nos atouts résident dans la vitesse d’exécution et notre bonne condition physique. Il y avait quand même quelques imperfections compte tenu que c’était notre premier match. Nous étions supérieures techniquement», confie la capitaine Aina Ravelonjaka. Outre cette dernière, trois autres joueuses qui ont déjà disputé les Jeux des îles à la Réunion en 2015 apportent leurs expériences dans la sélection en l’occurrence l’intenable Judith, Leandrine et la gardienne de but, Zarinah. «Les joueuses sont toutes en forme, aucune blessure. Elles ont été bien rentrées dans le match et nous allons poursuivre dans ce sens», a livré le coach des filles, Tsilavina Patrick Randriamahenina.