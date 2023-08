HALTÉROPHILIE – Tojonirina Alain Andriantsitohaina qualifié aux JO 2024

De la razzia. La deuxième journée de la compétition des JIOI 2023 qui se jouent actuellement à Madagascar a été une journée d’abondance en termes de médailles d’or pour la Grande île. Treize nouvelles médailles d’or sont tombées dans les escarcelles des haltérophiles malgaches. Le fait marquant de la journée a été qu’Alain Tojonirina Andriantsitohaina a gagné son ticket pour les Jeux olympiques en atteignant le minima. Il a soulevé le poids de 150 kg à l’arraché. « Je suis très fier d’avoir porté très haut la couleur malgache. Je me suis bien préparé pour cela depuis plus de six mois », confie Alain Tojonirina Andriantsitohaina ou Tojo pour les connaisseurs de la discipline. À côté de ce minima olympique, quatre nouveaux records ont été réalisés par des athlètes malgaches. Dans la catégorie dames, Sarikaniaina Aurelia Bakoliharisoa en 55 kg a fait un beau triplé. Elle a établi un nouveau record à l’arraché avec un poids de 75 kg suivi d’un nouveau record à l’épaulé-jeté de 105 kg et un total olympique de 180 kg. Angeline Nera Sarah Rakotoharisoa en 59 kg a aussi fait un triplé en raflant trois médailles d’or. Elle a soulevé la barre de 75 kg à l’arraché suivi d’un épaulé-jeté à 100 kg pour un total olympique de 175 kg. Dans la catégorie hommes, Tojo Andriantsitohaina en 67 kg a réalisé lui aussi un beau triplé avec deux nouveaux records des jeux à l’arraché et à l’épaulé-jeté. Il a soulevé le poids de 150 kg à l’arraché et 183 kg à l’épaulé-jeté pour un total olympique de 333 kg. Jules Andriamahefa a raflé trois médailles d’or en 73 kg : 120 kg à l’arraché, 150 kg à l’épaulé-jeté pour un total olympique de 207 kg.