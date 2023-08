FOOTBALL – Les Barea se qualifient en demi-finales

Madagascar et Maurice se neutralisent (1-1), lors du deuxième match du groupe A, samedi soir, au stade Barea Mahamasina. Ce match nul a suffi aux Barea pour filer en demi-finales.

Pas de deuxième victoire. Mada­gascar a été tenu en échec par Maurice, samedi soir, lors de son deuxième et dernier match dans le groupe A, au stade Barea Mahamasina. Les Barea ont ouvert la marque dès l’entame du match. Le buteur au premier match contre les Seychelles, Tendry Randrianarijaona, centre pour Olivier Tokinantenaina au-devant-but (5e) qui marque en plongeant de sa tête. Les Mauriciens remontent la pente, mais ratent à deux reprises le but de l’égalisation. Steven Ashley trouve François Adrien, dans la surface, qui frappe en puissance. La balle a été repoussée par la barre transversale (20e). Les Malgaches ratent, eux aussi, une occasion dix minutes plus tard. Tendry centre tardivement pour Tsiry, qui est déjà dans l’axe, et le portier Jean Louis Kevin a été très vigilant (30e). Le Club M a eu une deuxième occasion manquée. Le même François Adrien sert Steven Ashley qui manque le cadre (41e). Comme lors de leur premier match, les Barea menaient, mais n’arrivaient pas à tuer le match. «Nous avons eu des occasions ratées et des déchets techniques. Nous avons assez de temps pour préparer le prochain match. Nous allons nous focaliser sur ce match quel que soit notre adversaire», rassure le sélectionneur. Les Quadricolores poursuivent leur temps fort en deuxième période, mais n’arrivent toujours pas à marquer leur but de l’égalisation. Servi par Tsiry, un but marqué par Jean Yves Razafindrakoto a été refusé, car il a percuté le gardien de but Kevin au dernier geste (69e).

Égalisation

L’équipe hôte a subi la domination mauricienne durant les vingt dernières minutes. Douche froide pour les Barea, le Club M égalise à la 73e minute. Un corner lancé du côté droit, Aurélien François surprend le portier Fabrice Andriantsilavina avec un coup de pied acrobatique. Le coach Romuald Rakotondrabe n’était pas convaincu de la décision de l’arbitre, «il n’y avait pas faute ni corner. Mais l’important c’est que nous sommes déjà en demi-finales même si nous espérions la première place… C’était difficile et c’est ça le football». Les Mauriciens ont considéré le match nul contre les Barea comme une victoire. «Nous avons cherché la victoire, car nous avons bien observé leur match contre les Seychellois. … Nous avons eu pas mal d’occasions manquées. Madagascar est l’équipe favorite de la compétition. Les Barea ont bien joué et mon équipe qui est jeune, avec une moyenne d’âge de 21 ans, manque d’expériences», confie le coach du Club M, Fidy Rasoanaivo. Madagascar est déjà qualifié en demi-finales après ce match nul contre Maurice. Le dernier match du groupe À entre Maurice et Seychelles, programmé ce lundi déterminera le classement final du groupe et la deuxième équipe qualifiée. Amputé des joueurs de l’Elgeco Plus, qui ont disputé leur match retour contre Gaborone United la nuit du dimanche, le coach Rôrô a affirmé que le groupe sera au grand complet au prochain match. Aucun but n’a encore été enregistré dans le groupe B, La Réunion et Mayotte se sont séparées sur un score nul et vierge, samedi, au stade Elgeco Plus By-Pass, après le match nul entre les Comores et Mayotte. La Réunion et Comores se retrouvent ce lundi pour le dernier match de leur groupe.