FOOTBALL – COUPE DE LA CAF – Fin de parcours pour Elgeco Plus

Le chemin de l’Elgeco Plus s’arrête au tour préliminaire. Le club vainqueur de la Coupe de Madagascar en 2022 perd à domicile, après la courte victoire de 1 à 0, au match aller du tour préliminaire de la Coupe de la Confédération africaine face au Gaborone United Sporting Club. Ce match a eu lieu le 19 août au National stadium de Botswana. Le match retour s’est tenu, hier dans la nuit, au stade Barea Mahamasina. Le club botswanais a défait Elgeco Plus 3 buts à 1 à la maison devant très peu de public. Les Botswanais ouvrent le score dès la 2e minute, but signé Legegang Ditsélé. Le club du By-Pass n’a montré ni combativité ni agressivité face à une formation botswanaise déterminée à arracher la victoire à l’extérieur comme l’a fait Elgeco Plus au match aller. Gaborone United SC a dominé la rencontre, tandis que le club hôte n’a eu que de rares attaques et occasions. Thatayone Witness enfonce le clou à la 58e minute (2-0). Les protégés du coach Raux Auguste ont tenté de se rebeller mais ils n’ont pas assuré à la finition. Le bloc défensif botswanais a été aussi très efficace. Elgeco Plus a finalement réussi à réduire l’écart tardivement à la 72e minute, inscrit par le même l’attaquant de l’Ajesaia, Fenohasina Gilles qui a marqué l’unique but de la victoire de l’équipe au match aller.

Élimination précoce

Peu après, le même ailier gauche Thatayone Witness marque le but du KO à la 78e minute. En temps additionnel, Feno rate la dernière occasion devant le but. «C’était un bon match. Nous avons aligné une bonne équipe tout en respectant l’équipe malgache. Nous étions très agressifs mais nous avons opté aussi pour une meilleure stratégie au match retour. De plus, nous avons marqué en premier dès les dix premières minutes… Notre avantage a été que nous savons bien comment Elgeco Plus joue, comment il défend», se réjouit le coach Botswanais Pior Moloi. «Le premier but encaissé a été à cause du terrain très glissant. L’équipe adverse a été supérieure techniquement. En outre, nous avons commis beaucoup d’erreurs, en attaque et en défense, trop confiants après la victoire à l’aller. Nous avons changé de stratégie, mais cela n’a pas fonctionné. Nous avons même encaissé plus de buts», explique l’entraineur Jimmy Randafison.