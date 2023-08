ÉTUDES – Le télé-enseignement attire les jeunes

En recherche d’une orientation pour des études supérieures, les nouveaux bacheliers se tournent de plus vers le télé-enseignement. L’un des piliers à Madagascar accueille dix-sept mille étudiants chaque année. L’un des piliers du télé-enseignement à Madagascar, le Centre National de Télé-enseignement de Madagascar (CNTEMAD) compte jusqu’à cinquante branches dans les régions et districts sur tout le territoire, selon un chiffre avancé par le Docteur Christian Andriamirado, le directeur national du CNTEMAD. Ce chiffre démontre que les cours à distance sont bien une option pour les Malgaches. La méthode d’enseignement a des avantages. Les étudiants peuvent acquérir un diplôme de licence, en troisième année et de master en cinquième année d’études. » Les diplômes délivrés sont identiques et ont les mêmes valeurs que les diplômes des universités publiques », explique encore ce directeur national. Il rapporte ainsi que » le CNTEMAD compte chaque année jusqu’à quinze mille à dix-sept mille nouveaux étudiants ». Sur les cent mille nouveaux bacheliers, nombreux sont ceux qui choisissent de poursuivre leurs études à distance. Ce centre dispose de huit filières. Les étudiants ont le choix sur le droit, la gestion, l’économie, l’information et communication, le commerce, l’informatique, la télécommunication et la filière génie industriel. Tous les cours se font à distance par le biais d’un livre pour chaque matière. » Les étudiants ont le choix de poursuivre leurs études au moment où ils le veulent. Il n’y a pas d’emploi du temps imposé, mais tout se fait au rythme de chacun », témoigne un étudiant du CNTEMAD. Une année académique au sein du CNTEMAD s’achève près de dix mois à l’issue d’un examen. Un stage est exigé pour des niveaux et pour quelques filières. Les étudiants ont aussi l’obligation de s’acquitter de devoirs avant de pouvoir acquérir le diplôme. Des examens sont prévus pour se tenir deux fois. L’étudiant doit de plus faire sa soutenance.

Comportement

Réussir des études en télé-enseignement demande une certaine autodiscipline. Le succès dépend totalement de chaque étudiant. Les études à distance demandent en effet, de la volonté aux étudiants, ainsi qu’une grande motivation à toute épreuve. Il faut également savoir gérer son emploi du temps, et avoir assez de volonté pour apprendre et comprendre seul les exercices et leçons. Pour ce qui est de l’inscription et la réinscription pour l’année académique suivante, celles-ci s’achèvent cette semaine. Miora Raharisolo