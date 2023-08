CINÉMA – Quand le rire devient œuvre d’art avec «Tafita»

L’attente fiévreuse des cinéphiles malgaches a été couronnée de succès avec l’avant- première du film “Tafita” de Craft Film Madagascar, qui s’est déroulée avant-hier. Cette comédie habilement réalisée en huis clos a non seulement captivé l’attention des spectateurs, mais a également réussi à insuffler une dose bien nécessaire de rire dans les cœurs. « Nous avons travaillé avec les moyens à notre disposition. Le choix de tourner dans un seul lieu nous a permis de contrôler les dépenses tout en offrant une qualité supérieure. Notre objectif était de faire sourire le public, et nous pouvons dire que la mission est accomplie, puisque le film a su captiver l’attention des spectateurs jusqu’à la fin », confirme Kevin Reigns, réalisateur de «Tafita». Cette œuvre marque la deuxième production de Craft Film Madagascar après «Tiako Hitoetra». «Tafita» raconte l’histoire d’amour de Mahandry, en l’enveloppant dans des dialogues savamment humoristiques. Le protagoniste, un jeune serveur, est épris d’une belle jeune femme qui se trouve être son ex-petite amie. Il décide de la séduire à nouveau en se faisant passer pour un grand entrepreneur aux multiples domaines d’activité et propriétaire de la maison où son père a travaillé. Cependant, à la fin, la jeune femme découvre la vérité derrière le stratagème, mais également la véritable personnalité de Mahandry. Le vrai Mahandry, qui a pu conquérir le cœur de son ex-petite amie, fait de ce film une ode à la réussite, d’où son titre évocateur “Tafita”. « Mon cousin avait cette idée sur Tafita mais il n’a pas pu la concrétiser. J’ai voulu plonger dans cette aventure cinématographique. De plus, je suis un grand admirateur des comédies françaises, et cela faisait longtemps que je rêvais de réaliser un film comique. Je suis entièrement satisfait du résultat. L’ensemble de la salle a ri du début à la fin », ajoute Mamy Ranto Razakanaivo, auteur et acteur principal du film. De plus, bien que le film ne soit pas disponible en VCD, les projections en salle continueront afin d’assurer la sécurité de l’œuvre. « Le scénario est d’une qualité indéniable, l’auteur a soigneusement choisi ses mots. Les acteurs sont talentueux, et le producteur a fait des choix judicieux lors du casting. Sur le plan technique, il y a toujours des possibilités d’amélioration, mais l’ensemble est déjà à un niveau satisfaisant. Les cadrages ont été maîtrisés de manière impressionnante. Ce film est vraiment spécial, une réussite dans le domaine de la comédie », avoue Tolotra Mihaja, un spectateur enthousiaste et cinéphile.