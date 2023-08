CANDIDATURE – Annick Ratsiraka dépose son dossier

Et de deux ! Annick Ratsiraka, secrétaire nationale du parti révolutionnaire malgache (AREMA), est le deuxième candidat à avoir déposé ses dossiers de candidature à la Haute cour constitutionnelle (HCC). Elle était absente lors de ce dépôt mais était représentée par une délégation dirigée par le professeur Ange Andrianarisoa, samedi dernier vers 11 heures du matin. Avec cette occasion, le numéro Un de l’AREMA devient la première femme candidate pour la présidentielle du 9 novembre prochain. Vendredi dernier à sa résidence, à Faravohitra, Annick Ratsiraka développe son programme pour l’élection présidentielle, qui s’articule sur la bonne gouvernance et ce qu’elle qualifié de décentralisation réelle avec une autonomie des Collectivités territoriales décentralisées (CTD), commençant au niveau des « Fokontany ».

Famille

« La politique ne doit pas être assimilée à une histoire de famille, c’est un devoir sacré », déclare Annick Ratsiraka. Pourtant la famille Ratsiraka est engagée dans la politique et ce depuis de nombreuses années, et les années de présidence de l’amiral Didier Ratsiraka. Actuellement, Annick n’est pas le seul membre de la famille en course pour briguer la magistrature suprême; son cousin Roland Ratsiraka, patron du parti « Malagasy tonga saina » (MTS), a également déjà déclaré être candidat pour l’élection présidentielle, il y a de cela quelques semaines. La patronne de l’AREMA insiste sur le fait que sa relation avec son cousin et sa sœur aînée Sophie Ratsiraka, l’actuelle ministre de l’Artisanat et des métiers, se porte extrêmement bien, même si en politique ils n’ont pas la même vision. « Il est vrai que la politique nous départage actuellement, on sert notre pays chacun de son côté mais on reste uni » explique-t-elle.