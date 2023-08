Le premier choc très attendu entre Malgaches et Réunionnais a eu lieu samedi lors du match de basketball comptant pour la XIe édition des JIOI jouée actuellement à Madagascar.

La démonstration de force entre la formation malgache et celle de la Réunion en basketball a tenu toutes ses promesses. Madagascar s’est imposé sur le score de 56-46 (12-10, 17-8, 10-22, 17-6) dans un match très tendu avec un arbitrage contesté par le public à partir du deuxième quart temps. Le bras de fer a démarré à partir de 18 heures 30 minutes. Après une minute dix-sept secondes de jeu, Elly a montré la voie à ses coéquipiers en marquant les deux premiers points malgaches. Les Réunionnais ont répondu présent en égalisant 2 partout avant de virer en tête. Madagascar a déjà enregistré quatre fautes d’équipe après cinq minutes de jeu. Le score a été de 4-5 pour Madagascar. Sur deux tentatives de tir à 3 points d’Arnol et Faralahy, Madagascar aurait pu creuser l’écart. Avec les tirs d’Elly et de Livio, Madagascar a viré en tête pour mener 12-10 fin du premier quart temps. La domination malgache s’est poursuivie en deuxième quart temps par l’arrivée des deux tirs à trois points d’Elly pour mener à 18-10 et un tir de Fiary (20-10). Après quatre minutes de jeu, la Réunion a demandé un premier temps mort (22-14) et la première contestation du public acquis à la cause malgache a sonné après une décision de l’arbitre. L’arbitre siffle en faveur de l’équipe visiteuse et sur une faute commise sur Faralahy qui a été sanctionné au lieu de siffler contre le Réunionnais. Le public est furieux et a crié: « arbitre zéro, arbitre zéro ». Le score à la pause a été de 29-18. Au troisième quart temps, les Ankoay de Madagascar ont fait un passage à vide sous un air de flottement.

Virevoltant et intenable

L’avance de 11 points a fondu comme neige au soleil et la Réunion a viré en tête pour la seconde fois, Madagascar est mené d’un point, 39-40, grâce au lancer du numéro 5 réunionnais Var Mick, meilleur marqueur de son équipe avec ses 17 points. Le coach de l’équipe nationale est revenue sur sa première formation du premier quart temps. Sur un tir de Faralahy, Elly, Madagascar vire en tête pour mener 47-42, 48-42 puis 50-42. Avec un Rija Lahontan très virevoltant et intenable sur le terrain, l’équipe nationale malgache a géré le temps de possession pour mater les ardeurs réunionnaises. Le score final a été de 56-46 pour Madagascar. Jeannot Ravonimbola, coach de l’équipe nationale malgache, confie : « Je ne suis pas surpris d’un moment de flottement de mes joueurs. J’ai conseillé à mes joueurs de rester calmes. L’essentiel est la première victoire, on l’a eue et il faut assurer la concentration contre les Comores». Quant à Livio, il a expliqué qu’«il y a eu un manque de concentration occasionnant le petit flottement. La Réunion est une équipe qui ne se laisse pas faire facilement. Pour le prochain match, il faut assurer la victoire». Le meneur de jeu malgache et expatrié de l’équipe a expliqué que « l’équipe malgache sait rester sereine en assurant une défense de zone. Pour le résultat, c’est l’effort de toute l’équipe. Pour la suite, il faut faire mieux et assurer la victoire ».