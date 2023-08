Une première journée tranquille. Les basketteuses de l’équipe nationale Ankoay de Madagascar de 5×5 ont écrasé les mauriciennes sur le score de 92-17 (24-4, 27-0, 21-8, 20-5), samedi lors de la première journée des matchs éliminatoires comptant pour la XIe édition des JIOI qui se joue actuellement à Madagascar. Un match à sens unique que les protégées de Prisca Razananirina, coach de l’équipe nationale malgache, ont dominé du début jusqu’à la fin. Le match a débuté à 16 heures 01 minutes lorsque Chine (Rondro Emeranchine Raherimanana) a ouvert le score (2-0), puis 4-0 et 8-0 après 2 minutes de jeu. Les mauriciennes ont marqué leur deux premiers points après quatre minutes de jeu (8-2). Très dominatrices sur tous les compartiments du jeu, Madagascar a mené sur le score de 24-4, à la fin du premier quart-temps. Durant le deuxième quart-temps, les mauriciennes n’ont marqué aucun point. Avec une Chine très en forme et une parfaite automatisme avec Muriel et Christiane, elle a été la meilleure marqueuse sur le terrain à 5 minutes de la fin du deuxième quart-temps, avec ses 10 points. Les deux équipes se sont quittées sur le score de 51-4 pour la pause. Le troisième quart-temps n’est que supplice pour les mauriciennes qui n’arrivent toujours pas à marquer. Le troisième tir réussi par les mauriciennes est arrivé après avoir joué sans marquer depuis plus de 15 minutes sur le terrain (59-6). A moins de 6 minutes de la fin du troisième quart-temps, Kristina Rakotobe a marqué ses 10 points. Le score à la fin du troisième quart-temps a été de 72-12 pour Madagascar.

Jeu rapide

À la fin du quatrième quart-temps, les mauriciennes sont restées à 17 points contre 92 pour Madagascar, et Kristina Rakotobe a été la meilleure marqueuse de la rencontre avec ses 18 points. Pour Prisca Razananirina, coach de l’équipe féminine malgache, elle a expliqué que « les formes physiques de mes joueuses sont au top. Elles ont réussi à imposer leur jeu rapide et elles sont très combattives et très complémentaires sur le terrain. Je tiens à les féliciter. Pour la suite, ce sera contre les Comores et on fera tout pour chercher la victoire ». Kristina Rakotobe, élu meilleure marqueuse de la rencontre, a expliqué que « notre avantage a été le travail d’équipe ». Quant à Corinne Somauroo, coach de l’équipe nationale mauricienne, son constat est simple: « les deux équipes ont bien joué mais c’était notre premier match. C’est aussi une première expérience pour certaines de mes joueuses, en Jeux des îles. Ce premier match nous mettra en jambe et j’espère qu’on va s’améliorer pour les deux prochaines rencontres ».