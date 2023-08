AMBOHIMIANDRA – Un policier municipal périt dans un accident

Un accident de moto, survenu vendredi, du côté d’Ambohimiandra, a coûté la vie à un élément de la police de la commune urbaine d’Antananarivo. Ses collègues et lui ont participé à la sécurisation de la cérémonie du lancement officiel de la XIe édition des Jeux des îles de l’océan Indien, au stade Barea Mahamasina. Après la gestion de foule, ils sont retournés à Analakely avant de se disperser. Le policier a demandé à un proche de venir le chercher en moto car il devait rentrer à Ambolonkandrina. En cours de route vers la maison et pour une raison indéterminée, ils ont quitté la route et se sont immobilisés contre un talus. Ils ont sérieusement été touchés. Le chef de corps de la police municipale, le commissaire Ostrom Whenss, était occupé à aider les autres forces de l’ordre, à l’hôpital Joseph Ravoahangy Andrianavalona, quand une ambulance est arrivée cette nuit-là. Après identification du patient, il s’est rendu compte que c’était l’un de ses hommes. Il n’a pas survécu à ses blessures. L’autre victime est toujours sous soins. Il a eu le visage gravement dévasté.