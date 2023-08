AMBATONDRAZAKA – Les gendarmes découvrent des armes

Une arme de guerre modèle AKM, dont le numéro de série a déjà été gratté, et trois fusils de marque Baïkal, encore immatriculés, ont été découverts par les gendarmes, vendredi, à Tsimpangalava Ambandrika, dans le district d’Ambatondrazaka. Ils avaient été dissimulés dans une fosse près du village avec des effets et ustensiles de cuisine. Une bande de kidnappeurs les avaient utilisés. Les gendarmes ont continué leur opération, surtout après la libération d’un otage détenu pendant deux mois par les ravisseurs. Ceux-ci sont également soupçonnés d’être les auteurs principaux de la récente invasion meurtrière à Mangabe Toamasina II. Un membre du groupe criminel qui garde les armes a été localisé à Tsimpan-galava. Il était absent au village quand les hommes de la brigade d’Ambaton-drazaka ont débarqué. Les forces de la gendarmerie n’y ont trouvé que deux femmes et un vieil homme. Ils leur ont dit de transmettre un message au principal suspect, selon lequel il ferait mieux de se présenter volontairement au bureau. Les armes ont été confisquées et la patrouille intensifiée.