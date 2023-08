ACCÈS AUX SOINS – La ville de Toamasina demande un scanner

Les professionnels de santé demandent la mise en place urgente d’un scanner à Toamasina. Les malades souffrent de l’inexistence de cet appareil.

Des professionnels de santé à Toamasina nous livrent leur difficulté dans l’exercice de leur métier, depuis la panne du scanner du Centre hospitalier universitaire Morafeno. « Des patients en meurent », alertent des internes en médecine et des paramédicaux, ce week-end. L’un d’eux raconte, qu’au mois d’avril, une personne accidentée est décédée, faute de scanner. « Il devait effectuer cet examen médical, dès son admission. Comme aucun scanner n’est opérationnel à Toamasina, son transfert à Antananarivo a été la seule solution. Malheureusement, cette famille ne disposait pas de moyens pour l’amener jusque dans la capitale. Au bout de cinq jours d’hospitalisation, il meurt, car les soins n’ont pas avancé. Les médecins ont besoin des résultats de cet examen médical pour savoir les soins dont le malade nécessite, précisément », nous confie un interne en médecine du CHU Analakininina. Le malade doit être transporté dans une ambulance, pour un transport sans risque. Mais cela coûte cher. Ce dernier doit disposer de 1 500 000 ariary au moins. Certains décident de faire le trajet de 300 kilomètres qui est dans un piteux état, en taxi-brousse. C’est le cas de Félix, qui souffre d’un problème au pancréas. « Ce long voyage a affaibli sa santé. Il a été fatigué et a fait un malaise, lorsque nous étions arrivés à Antananarivo, qu’il a fallu l’hospitaliser sur place, pendant une semaine. Le voyage du retour était pareil », raconte Valencia, la fille du malade.

Demande vaine

Cela fait trois ans que la grande ville de Toamasina est dépourvue d’un scanner. « C’est un appareil qui n’était plus neuf que l’hôpital a utilisé, lors de son ouverture en 2013. À l’époque, dix à quinze demandes d’examen de scanner par jour ont été effectuées. Il n’y a pas eu d’entretien, malgré le coût d’examen de 210 000 ariary que chaque patient paie. C’est normal que l’appareil soit tombé en panne, rapidement », nous confie une source. Les hôpitaux à Toamasina n’ont pas donné suite à notre demande d’interview. Ils ont exigé une autorisation du ministère de la Santé publique, qui n’a pas non plus répondu à notre demande. Aussi bien les professionnels de santé que les malades à Toamasina insistent sur l’urgence de la mise en place d’un scanner dans un hôpital public, dans cette ville portuaire. C’est une clinique privée à Toamasina qui prévoit d’en acquérir, prochainement. Le tarif sera certainement cher pour la population. Mais c’est mieux que rien.