Toliara – Trois personnes condamnées pour pédophilie

Les verdicts prononcés par le tribunal de première instance de Toliara sont quelque peu décevants pour les familles des victimes. « Introuvables » ou « relaxées » au bénéfice du doute.

Une montagne accouchant d’une souris. L’affaire de pédophilie de Toliara sur laquelle un important coup de filet de dix-neuf personnes soupçonnées de viols et d’exploitation sexuelle de mineures s’était réalisé à Mangily, Toliara, en novembre 2020, s’est dénouée après neuf mois. Le procès s’est tenu la semaine passée après trois reports et les verdicts sont « discutables » par rapport à l’ampleur de l’affaire.

« Je m’attendais à des charges plus lourdes pour ces pédophiles. Mais finalement, il n’en est rien. C’est comme si les viols et les rapports sexuels avec des enfants de huit ans paraissent normaux et ne sont pas lourdement condamnables», regrette le père d’une petite victime de viols par des étrangers.

Dix-neuf personnes ont été indiquées par les petites victimes comme étant leurs violeurs ou comme ayant entretenu des rapports sexuels fréquents avec elles. Des signalements ayant conduit à la recherche de dix-neuf auteurs présumés dont la plupart étaient localisés au village balnéaire de Mangily au moment des faits signalés. Seules six personnes ont pu être ramenées de Mangily pour être enquêtées à Toliara.

Imbroglio

Le reste est introuvable jusqu’à ce jour. Un prévenu a été relâché quelques heures après son arrestation car il y aurait eu des « erreurs» dans la prononciation de son nom par les filles témoins.

Sur ces cinq personnes mises en mandat de dépôt depuis novembre, trois sont condamnées à trois ans d’emprisonnement ferme et deux millions d’ariary d’amende chacun. Il s’agit de Manitra Rasatatsihoarana, le proxénète, Patrick, un étranger et Alex, également un étranger. Jean Pierre Rausch, un ressortissant français qui a eu le soutien particulier des Français de Madagascar, lequel a été retenu en prison, a toujours clamé son innocence de même que ses amis qui ont témoigné leur solidarité dans l’imbroglio de cette affaire. «

Il n’y avait eu aucun témoignage à charge des jeunes filles contre Jean Pierre Rausch. Un dossier vide car aucun cas précis ne lui a été reproché. Un innocent a été mis en prison », s’est Stephen Engel, un ami de Rausch. Ce dernier a été finalement relaxé, avec un autre étranger lors du procès. Les deux autres prévenus ont été relaxés au bénéfice du doute. Les douze autres individus soupçonnés d’exploitation sexuelle de mineures ont fait l’objet d’un mandat d’amener, mais le processus de recherche policière semble n’avoir pas abouti.

Des indicateurs signalent pourtant la présence de certains d’entre eux à Anakao ou Andavadoaka. D’autres ont carrément réussi à quitter le pays. « Je pense quand même que c’est un grand pas de franchi. Nous avons gagné pour avoir mis en avant les droits des enfants », réagit Haingo Randrianasolo, présidente de la Plateforme pour la protection de l’Enfant de Toliara.