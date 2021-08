Education – Des inspections strictes au niveau des établissements scolaires

Aucune fausse note ne sera permise au niveau des établissements scolaires publics, pendant la rentrée scolaire. La direction de l’Encadrement et de l’inspection pédagogique veillera au respect des consignes du ministère de l’Éducation nationale à propos de la rentrée « Nous allons vérifier la gratuité de l’enseignement. L’inscrip­tion et la réinscription sont gratuites. La contribution parentale ne doit pas être un blocage à cette inscription », précise le directeur de l’Encadrement et de l’inscription pédagogique au sein du ministère de l’Éduca­tion nationale, Roger Rakoto­niaina, hier.

Le ministère de l’Éduca­tion nationale est strict sur tout ce qui concerne les dépenses dans les écoles publiques. Il insiste sur la réglementation de la participation des parents d’élèves. « La contribution parentale doit être déterminée, à partir des projets à réaliser au niveau de l’école. Le montant de la participation parentale ne peut pas être fixé, si ces projets ne sont pas déterminés. Toutes les décisions doivent être enregistrées. Les frais de déplacement du directeur de l’établissement, son loyer ne seront pas payés avec cette contribution des parents, ce sont des dépenses inéligibles», enchaîne Roger Rakotoniaina.

Outre le paiement des salaires des maîtres Fram non subventionnés, la contribution parentale servira à financer des projets, comme de réhabiliter le portail ou la clôture de l’école, repeindre le tableau noir, etc. L’État s’occupera du budget de fonctionnement de chaque établissement scolaire, à travers la caisse école.