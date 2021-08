Ambohipotsy – Un beau-père arrêté pour maltraitance

Maltraitance des enfants. Un beau-père a été arrêté par police du deuxième arrondissement avec la police des mœurs et de la protection des mineurs (PMPM), mercredi, à Ambohipotsy. Il torture le fils, 9 ans, et la fille, 6 ans, de sa femme.

Les voisins ont entendu les enfants appeler au secours. Ils se sont dépêchés pour les voir, mais leur maison était fermée. Ils ont dû défoncer la porte. Ils les ont trouvés dans une situation révoltante.

Le garçon avait les pieds et mains ligotés. Sa sœur avait également ses membres attachés et en plus, elle était suspendue dans le vide. Leur parâtre est arrivé pendant que le fokonolona s’attroupait. Il s’est attiré les foudres des témoins oculaires, qui ont cherché à le tuer sur le champ. Le chef fokontany l’a protégé en attendant les policiers pour le récupérer.

L’homme a été emmené au commissariat. Il a raconté que les enfants ne sont pas les siens, mais ceux de sa femme. Il les corrige souvent de cette façon car ils seraient insolents. Leur mère travaillait au moment des faits.

Les cordes ont laissé des traces apparentes sur les mains et pieds de deux victimes. Le bourreau a été présenté au parquet, hier.