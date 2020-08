Volleyball – Euro U19 : Ratahiry et ses coéquipières en roue libre

L’équipe de France junior poursuit son parcours sans faute au championnat d’Europe U19F. Leia Ratahiry et Hope Rakotozafy disposent des Turques en dernière journée des éliminatoires.

PLACE au final four. La phase de groupes du championnat d’Europe de volleyball catégorie des moins de 19 ans filles a pris fin .

Les équipes participantes à la quatorzième édition de cette joute continentale ont eu droit hier à une journée de pause, avant de procéder aux demi-finales samedi. En roue libre, l’équi­pe de France junior poursuit son parcours sans faute en matches de poule.

Dans le groupe II, l’attaquante de Grenoble Volley UC Leia Ratahiry et ses coéquipières ont arraché à l’issue de la cinquième et dernière journée, ce mercre­di soir, leur troisième victoire en autant de rencontres. Après la victoire face aux Croates (3-2) en première journée et contre les Bulgares (3-0) en troisième journée, les Bleues se sont imposées 3 sets à un en cinquième et dernière journée au gymnase d’Osijek en Croatie.

L’équipe de la libero d’ori­gine malgache, Hope Rakotozafy ,a cédé le premier set 23/25. Les Tricolores ont, par la suite, remonté la pente et ont remporté les trois autres sets (25/22 25/23 25/21).

A l’issue des éliminatoires, les juniors françaises terminent en tête du groupe II après trois victoires en trois matches et comptent 8 points. La Turquie finit, pour sa part, à la seconde place après ses deux victoires et une défaite. La formation turque est ainsi la deuxième équipe du groupe II qualifiée pour les demi-finales.

Leader

Dans le groupe I, la Biélo­russie termine largement en pôle position au terme de la phase éliminatoire après un parcours sans faute de quatre succès en autant de matches. Hier soir, les Biélorusses ont défait les volleyeuses de la Bosnie Herzégovine sur leur parquet au gymnase de Zenica après la victoire dans la douleur en tie-break de 3 sets à 2 de ce mercredi soir contre les Polonaises.

Le vainqueur entre la Serbie et Pologne, match comptant pour la dernière journée de la phase de poule d’hier soir, complète la liste du Final four. Ces deux formations comptaient chacune deux victoires et une défaite à l’issue de la quatrième journée.

La France, leader du groupe II jouera ainsi contre la Serbie ou la Pologne, deu­xième de la poule I en demi-finales prévues ce samedi. L’autre duel sera entre la Biélorussie, première du groupe I au terme de la phase de groupe, et la Turquie, dauphine de la poule de l’équi­pe de France. Les matches de la phase finale, c’est-à-dire les demi-finales, le match de classement pour la troisième place et la finale se tiendront tous à Zenica en Bosnie Herzégovine.