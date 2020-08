Taekwondo – Le club de Ragonz reprend l’entraînement

Reprise sous conditions des cours. Un ouf de soulagement pour l’expatrié de Nantes, Nicolas de Gonzague Randriamiandrisoa, alias Ragonz, premier responsable technique du club Taekwondo Basse Goulaine.

Sa photo exécutant un coup de pied est en gros plan sur l’affiche qui circule sur les réseaux sociaux, annonçant cette reprise des cours tant attendue. « La pratique des sports de combat au niveau amateur et en pratique de loisir est autorisée dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire », peut-on lire dans le site du ministère des sports français en date du 11 juillet.

« Normalement, les cours reprendront le 9 septembre. Une réunion des clubs concernés est prévue le 31 août afin de voir les modalités de reprise et d’accueil des pratiquants ainsi que les détails les mesures à prendre qui dépendront de la situation sanitaire dans chaque région touchée par l’épi­demie du coronavirus », souligne Nicolas Ragonz. Premier responsable technique du club, Ragonz est titulaire du grade de 6e dan WT, trois fois champion de France en combat, champion de France Masters en poomsae 2020, vice champion d’Afrique en pomsae 2012, coach international, demi-finaliste au championnat du monde de poomsae 2013, arbitre mondial 2e classe en combat et juge mondial 3e classe en poomsae.

Le club propose aux enfants, adolescents et adultes des cours sur le combat, le poomsae, le self defense et la remise en forme deux fois par semaine, tous les mercredis et samedis au complexe sportif Henri Michel, Basse Goulaine. Il est, pour l’heure, question de réouvertue de salles d’entraînement et reprise de l’entraî­nement, le nouveau calendrier des competitions sera publié ultérieurement suivant l’évolution de la crise sanitaire.

Sans relâche, Nicolas Ragonz a participé à six compétitions internationales de poomsae en ligne durant ces plus de cinq mois de confinement.