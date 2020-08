Relations Nippo-Malgaches – Le Japon soutient la lutte contre la corruption

Les branches territoriales du Bureau indépendant anti-corruption de Maha­janga, Toamasina et Fiana­rantsoa sont équipées des matériels roulants et informatiques remis par le gouvernement japonais. En tant que partenaire fidèle de Madagascar dans la lutte contre la corruption, le Japon raffermit ses relations avec le BIANCO. Ainsi, trois véhicules 4×4 et un véhicule de liaison ont été offerts hier à Ambohibao. Selon le directeur général du Bianco, Eric Laza Andrianirina, ils vont servir à la rédaction et aux saisies des procès-verbaux.

Le soutien du gouvernement japonais témoigne des efforts déjà entrepris dans le processus de la lutte contre la corruption. Le nouveau siège du BIANCO à Ambohibao baptisé « Bâti­ment Tokyo » constitue une des plus notoires et récentes concrétisations de ce soutien.