Rebond – Le nombre de décès liés à la covid-19 repart à la hausse

Malgré les cinq jours consécutifs sans victime mortelle du coronavirus, six malades succombent en quarante-huit heures, tandis que les contacts entre les personnes s’intensifient.

T rois morts supplémentaires du coronavirus sont rapportés hier. La veille, deux décès dans la région Diana et un autre à Analamanga ont été signalés. Ces mêmes régions enregistrent chacune un nouveau cas de décès d’après la Pr Hanta Marie Danielle Vololontiana hier. Un patient décédé du coronavirus est également localisé dans la région Vakinankaratra. En deux jours, six personnes décèdent de la covid-19 en dépit de l’absence de victime mortelle de la pandémie en cinq jours. Le coronavirus est resté en propagation active dans la capitale comme en régions. Trente-huit nouveaux contaminés dont vingt-neuf dans la région Analamanga vient d’être annoncés. La région Atsinanana compte un nouveau cas positif, MatsiatraAmbony trois, Vatovavy-Fitovinany six, Sofia deux. Cinq régions ont rencontré une augmentation des contaminés tandis que cent-quatre guéris ont été constatés dans douze régions.

Vie et mort

Jusqu’à hier, cent quatre-vingt-quatre personnes sont mortes du coronavirus. Parallèlement à cette situation se trouve une explosion de l’effectif des porteurs du coronavirus rétablis. Treize mille six cent quatre-vingt-six guéris sont totalisés. Pour la première fois hier depuis le début de cette semaine, le nombre de patients en état grave n’a pas augmenté. Soixante-huit malades restent suivis de près en raison de leur état grave. En dehors des hôpitaux, la vie quotidienne retrouve son allure datant de la période sans coronavirus au premier trimestre de l’année. Sept cent vingt-deux contaminés suivent du traitement en ce moment et parmi eux se trouvent les patients en état grave. Tandis que la guérison est spontanément acquise en dix jours de traitement pour les contaminés asymptomatiques, le passage de vie à trépas reste à craindre face à la pandémie omniprésente.