Prévention – Les gestes barrières délaissés

Le fokontany de Manjakaray II B va se remettre à sensibiliser sa population sur la prévention du coronavirus, en cette fin de semaine. « Beaucoup de nos habitants ont délaissé les gestes barrières, depuis le début du déconfinement. Ils s’imaginent que c’est la fin de l’épidémie de coronavirus », explique une source auprès de ce fokontany, hier. Les responsables de ce fokontany prévoient de faire le tour de tous les secteurs avec du mégaphone, pour faire passer les messages.

Cette baisse de vigilance est constatée un peu partout dans la capitale, cette semaine. Aux marchés, sur les lieux publics, dans les moyens de transport en commun et même, dans les lieux de travail, les masques sont mal-portés, les distanciations physiques de un mètre, ne sont pas respectées. « Porter ce masque pendant plusieurs heures gêne ma respiration et je n’arrive pas à discuter avec des clients avec ce tissu qui couvre la bouche et le nez », lance Marthe Rabearisoa, une commerçante à Analakely, pour expliquer le fait que son masque couvre son menton et non sa bouche et son nez.

Personne ne l’aurait jamais interpellé sur la façon dont elle porte son masque, alors qu’il y a des policiers municipaux et des agents de la police nationale non loin de son étalage. Ailleurs, certaines personnes n’hésitent même plus à sortir de chez elles et à se promener sur les lieux publics, sans masque. Des responsables de fokontany tentent de leur rappeler l’importance de ce bout de tissu. « Nous les obligeons à rentrer chez elles récupérer leur masque. Pour les récalcitrants ou les récidivistes, nous les soumettons à des travaux d’intérêt général, mais qui ne sont pas très difficiles à réaliser », indique une source au fokontany d’Alarobia. Mais en vain.

Le virus de Covid-19 circule encore à Antananarivo. La recrudescence des cas de coronavirus est à craindre. « Les chiffres vont, probablement, augmenter si les gestes barrières sont délaissés. Les forces de l’ordre doivent intervenir ! » prévient le Dr Fidiniaina Randriatsarafara, directeur général des Maladies transmissibles, au sein du ministère de la Santé publique. Il souligne, toutefois, que la flambée du coronavirus ne devrait pas se reproduire. « Les chiffres vont augmenter, mais ils ne vont pas exploser », affirme-t-il.