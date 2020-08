Morondava – Des braqueurs utilisent l’arme d’un policier

Le pistolet automatique d’un agent de police a été utilisé dans le braquage d’une station service à Morondava, la semaine passée. Deux auteurs du crime ont été écroués.

Epopée donnant du fil à retordre à la police. Des renseignements de bonne main ont révèlé que les braqueurs du pompiste de la station service Jovena d’Andakabe Morondava se sont servis d’un pistolet automatique appartenant à un agent de police (AP2), le jeudi 20 août.

« Cet élément des forces de l’ordre a été cité par les bandits. Il a pourtant été mis hors de cause. Il serait protégé par quelqu’un. L’arme était à lui, mais non celle de service. Des supérieurs lui avaient déjà demandé de la mettre à l’abri du regard des gens lorsqu’il la portait », selon les informations recueillies.

Évasion

Le policier en question a récemment été affecté dans la ville de Morondava après une notification. C’était à cause de l’évasion successive de suspects mis en garde à-vue. « La première était avant la fête de l’Indépendance. Ses collègues et lui avaient amené le captif dans un endroit pour débusquer ses complices. Il s’était occupé du quidam pendant que ses coéquipiers fouillaient les lieux. Il l’aurait libéré, faisant ensuite semblant de chercher les autres bandits. Il aurait gagné 3 millions d’ariary du malfaiteur », explique notre source. « Puis, la seconde fois, il avait accompagné à l’hôpital un suspect qu’il disait être malade. Il l’avait surveillé sur son lit et laissé partir lorsque son collègue était sorti passer un coup de fil à l’extérieur », poursuit-elle.

Contactée par une consœur, le nouveau directeur régional de la sécurité publique (DRSP) de Menabe, le commissaire divisionnaire de police Seraly Hercule a affirmé ne pas avoir encore été informé à propos de l’arme du policier. Selon lui, « des cartouches ont été saisies. Le troisième complice des brigands, toujours en cavale, pourrait donner des indices lorsqu’il sera arrêté. Et là, une enquête sera vraiment ouverte. La police nationale ne sera pas complice d’une telle situation ».

Les deux voleurs ont été traduits devant le parquet de Morondava, mardi et placés sous mandat de dépôt. Une somme de 2 millions d’ariary, une partie de leur butin de 14 millions, a pu être récupérée lors de leur arrestation à Mahabo, dès le lendemain du braquage.

Les tireurs du grossiste indien, le jeudi 30 juillet, et les assaillants de la station service, le jeudi 20 août, appartenaient au même gang.