Mesures barrières de l’examen CEPE – Opération de désinfection des salles d’examens

L’aspersion de produit désinfectant des salles de classes ont commencé à partir de ce jour au niveau des centres d’examens.

Mise au point des derniers préparatifs auprès des centres d’examens. Les mesures l’opération de désinfection ont été effectuées, dans quelques centres et sous centres d’examen de la capitale. C’est le cas à Avaradoha, les salles de classes et les bureaux ont été fermés pendant une journée et demie, à partir du jeudi. « Cette opération a été initiée en collaboration avec les deux ministères, à savoir le ministère de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène (MEAH) et le Ministère de l’Education Nationale. L’aspersion du produit désinfectant s’est effectuée dans le centre CEG Avaradoha et le sous centre au niveau de l’EPP Avaradoha juste à côté», indique Lovasoa Ramihantavelo, chef de centre Avaradoha.

En tout dix salles de classes et des bureaux ont été aspergés. « Cette opération de désinfection a été effectuée vers 11h 30 du matin. Les salles toutes été fermées jusqu’à demain matin », enchaine-t-elle. C’est également le cas au niveau du centre d’écrit Antanimbarinandriana Mahamasina, près de quarante-quatre salles de classes ont été désinfectées, avec des grandes salles de secrétariat.

Précautions

Le port de masque et l’utilisation de gel hydroalcoolique font également partie des mesures de précautions contre le Covid-19 « L’ins­truction que nous avons reçue jusqu’à présent, c’est l’utilisation obligatoire des gels hydroalcoolique pour chaque candidat dès qu’il entre dans la salle d’examen. Les candidats devront également se laver les mains à la récréation », indique le chef de centre au niveau du CEG Avaradoha. Pour ce centre, les parents d’élèves ont dû cotiser l’achat de nouveau bancs pour accueillir les candidats.

« Pour respecter les mesures barrières, notamment la distanciation sociale d’un mètre, nous devons ajouter plus de bancs pour les élèves. Heureuse­ment que les parents ont déjà prévu des bancs supplémentaires », enchaine la directrice du CEG et Chef de centre. Concernant l’apposition des numéros sur chaque banc et l’affichage nécessaire, chaque centre a son planning, certains centres ont déjà franchi cette étape, d’autres attendent encore l’opération de désinfection. « Nous allons commencer à mettre les numéros sur les tables à partir de vendredi après-midi jusqu’à samedi. On attend que le délai de la désinfection soit écoulé », conclut-elle.